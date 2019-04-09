「報告完再走」韓國瑜為查慶富案槓上了！　高銀董座張雲鵬談40分點頭留任

▲韓國瑜為查慶富案槓上了！勸張雲鵬「報告完再走」。（圖／高雄市政府）



政治中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜槓上行政院！因政部核定發布，華南銀行董事長由張雲鵬接任，但他目前還是高市府委派的高雄銀行公股董事長，同時也是慶富案中重要角色，4月25日即將進行慶富案專案報告，市府以「時機不宜」為由拒絕放人，韓國瑜8日也說，現在調動不是最好安排，9日再度喊話希望張報告完再走，副市長洪東煒親自出面溝通後，獲得張雲鵬同意。

張雲鵬身為高雄銀行董事長，慶富案還沒說清楚，就要離開高雄，由行政院核定接任華南銀行董事長，韓國瑜9日出席市府每日一書推薦記者會，受訪時忍不住出面表態，「張雲鵬董事長有他自己的想法，但站在市政府的立場，會再一次『勸他』一念之間，應該是在4月25日在高雄市議會好好報告一下『慶富案始末』，然後再離職會比較好。」

▲費鴻泰（右二）痛批：民進黨政府官股銀行人事調動，張雲鵬問題最大。（圖／取自費鴻泰臉書）



▲張雲鵬點頭答應26日報告完再離職。（圖／資料照）



為了查清慶富案，韓國瑜不惜槓上行政院，指出市府會再跟行政院溝通，「一定要在市議會『專案報告』之前離職，真的會留下一個不好的感覺！」並稱副市長洪東煒已經和張雲鵬見面溝通，勸張4月25日在高雄議會報告完慶富案後再離職。

洪東煒9日下午前往高銀和張雲鵬會面溝通，經約40分鐘對話後，雙方決定各讓一步化解僵局。洪受訪時表示，他沒有刁難對方的意思，慶富案對外界來說仍有許多疑點，希望張雲鵬能出席專案報告會議，釐清後再離職，處理好再離開，能免於落人把柄，也劃下美麗句點，算是好聚好散，「到華南金控沒差這10幾天！」

「還沒有報告趕快把他調離？民進黨為什麼要這樣做？這裡面是不是會影響到陳菊？是不是會影響到民進黨一些高官？」國民黨立委費鴻泰9日和立委賴士葆等人召開記者會，砲火猛烈痛批，民進黨政府官股銀行人事調動，張雲鵬問題最大，韓國瑜已經表明不放人，財政部卻不尊重，「當時高雄市府想調資料，高銀拖拖拉拉」，至少也要等報告完再離開。

對此張雲鵬受訪表示，財政部已經同意他在市議會慶富案專案報告，市府也同意25日專案報告後請辭生效，他將在26日接任華南金控董事長一職。