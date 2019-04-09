北上搭機「高鐵巧遇彭恰恰」　韓國瑜還俏皮透露：想吃拉麵

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜即將展開為期9天的訪美之旅，將橫跨東西岸，從東岸的波士頓，到西岸的洛杉磯、聖荷西等城市。由於擔心時差問題影響哈佛大學的演講，韓國瑜決定和妻子李佳芬提早一天出發，在高鐵左營站除了碰上熱情韓粉，還巧遇了藝人彭恰恰。

▲巧遇藝人彭恰恰。（圖／記者賴君欣攝，下同）



韓國瑜一到左營站便受到熱情民眾包圍，無論是遞送小卡片，還是有人想和照，皆來者不拒。據了解，韓國瑜在高鐵上表示搭機之前想吃一碗熱騰騰的拉麵，同時也不忘關心現場記者朋友不要餓肚子。

▲民眾非常熱情。



▲韓國瑜被媒體包圍。



根據市府公開行程，韓國瑜將於9日晚間搭乘23點30分將搭乘華航班機，在舊金山轉機後，會在當地時間10日上午抵達波士頓。在經過一天休息後，11日12點30分至16點30分在哈佛大學進行閉門演講，當晚參加在帝苑大酒樓舉辦的波士頓僑社晚宴。

▲韓國瑜透露想吃拉麵。



12日上午8點，韓國瑜將赴常熟飯店參加波士頓僑社早餐會，緊接著在中午就飛往洛杉磯，晚間安排南加玉山協會晚宴。13日上午8點30分參訪高科技公司，下午1點參加圓桌招商座談會，晚間6點則是南加僑界晚宴。

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而此趟訪美之旅，除了妻子李佳芬陪同之外，隨行的市府官員包括副市長葉匡時、新聞局長王淺秋、行政暨國際處長王智立、經發局長伏和中等人。

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