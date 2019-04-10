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就是10點！台灣虎航開賣巴拉望「399元起機票」　準備直飛夢幻海島

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記者賴文萱／台北報導

台灣虎航6月7日將正式開航桃園-公主港（巴拉望），為慶祝第3條菲律賓航線將起飛，台灣虎航於10日上午10:00起至11日晚間23:59推出單程未稅NT$399起的價格，讓更多國人可以直飛抵達海島度假勝地。

▲菲律賓巴拉望科隆跳島。（圖／記者于佳云攝）

▲台灣虎航6/7直飛菲律賓巴拉望，圖為科隆美景。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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台灣虎航表示，桃園-公主港（巴拉望）航線開航初期，每周營運三班，整體飛行時間2小時50分就到。去程航班編號IT545，每周二、五及周日下午13:15自桃園機場起飛；回程航班編號IT546，每周二、五及周日下午17:05自公主港國際機場起飛。

為慶祝開賣，台灣虎航將於2019年4月10日上午10:00起至2019年4月11日晚間23:59推出單程未稅NT$399起的價格，搭乘日期為2019年6月7日起至2019年10月18日止。優惠機票數量有限，欲購從速，有興趣的虎迷們請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。

▲台灣虎航,Tigerair Taiwan,IT,TTW,廉航,廉價航空。（圖／記者季相儒攝）

▲歡慶航線新開航，台灣虎航祭出巴拉望單程機票399元起優惠。（圖／記者季相儒攝）

位於民都格島與北婆羅洲之間的巴拉望，常被各界譽為是菲律賓的最後一片淨土，也曾被票選為年度最佳旅遊景點之一。巴拉望群島擁有豐富完整的原始自然生態，也是動、植物的天堂勝地，還有被認定為世界遺產的地下洞窟及溪流，風貌多變，令人嘆為觀止。此外，在巴拉望的海域裏，隨處都可見到稀有的海洋生物，天然又豐富的美景生態，更是熱愛潛水的旅客不能錯過的潛水盛地。

▲菲律賓巴拉望科隆跳島。（圖／記者于佳云攝）

▲來到菲律賓巴拉望科隆，可以進行一日跳島之旅。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

待公主港（巴拉望）航線開航後，將成為台灣虎航於菲律賓的第3航線，同時也是進軍東南亞地區的第4個航點。屆時台灣虎航將有22個航點、29條國際航線，旅客將有更多選擇並可規劃獨一無二的旅行計畫。

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