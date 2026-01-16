台北車站22日演習防無差別攻擊　高鐵：行車售票正常

▲1月22日台北車站特定區舉辦無差別攻擊演習，高鐵行車正常。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為加強因應無差別攻擊、提升旅客安全，中央及地方政府結合相關交通運具，1月22日下午14至16時將在台北車站特定區舉辦「高強度無差別攻擊危安實兵演習」。高鐵公司表示，演習期間可正常搭車，列車發車正常，售票不受影響，目前各車站及列車皆配置保全，護車率提高至100%。

台北車站特定區1月22日下午14至16時將舉辦「高強度無差別攻擊危安實兵演習」，台灣高鐵公司表示，將積極參與本次演習，透過平時與各級政府、軌道同業聯合演練，提升營運安全，讓旅客安心乘車；演習期間，高鐵台北站維持旅客正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車。

由於演習範圍鄰近高鐵台北站B3出入口，高鐵公司表示，高鐵台北站將加派人力，引導旅客順利乘車，旅客如有轉乘台鐵、捷運需求，建議可預留更加充裕之接駁時間，避免行程受影響。

高鐵公司強調，高鐵各車站均有鐵路警察局派員警駐守，針對行駛之高鐵列車，亦派有制服及便服員警，執行護車任務，共同維護旅客安全；同時，高鐵公司亦在各車站及列車配置保全人員，尖峰時段各車次列車，車安保全之覆蓋率(護車率)已提升至100％，並將持續提升整體護車率，進一步確保旅客安全。

台灣高鐵指出，面對各種危害樣態，已要求高鐵同仁提高警覺、加強防範，並要求保全人員加強安全防護，發現可疑狀況立即通報、處理，確保旅客安全。

此外，高鐵表示，列車長、服勤員，上線前均會接受自我防身術訓練，各節車廂前後，設置有「旅客緊急對講機」按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。