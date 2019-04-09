瘋媽祖不忘做環保　大甲媽祖環保餐具自動租借機登場

▲▼ 「大甲媽祖紀念環保餐具自動租借機」。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



大甲媽9天8夜遶境活動7日由台中大甲鎮瀾宮正式起駕，預計10、11日兩天在新港奉天宮駐駕停留。嘉義縣環保局為了提倡遶境活動減少一次性餐具垃圾量及鼓勵信眾做好資源回收工作，首次在活動現場設置「環保餐具自動租借機」，而且還有回收物兌換贈品等一系列活動，呼籲民眾自備環保餐具參與遶境盛典，期望民眾一同參與「環保慶典」。

▲▼ 「大甲媽祖紀念環保餐具」。（圖／嘉義縣政府提供）

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環保局表示，大甲媽遶境預計10日上午就有信眾陸續進湧入嘉義新港直到11日晚間回鑾，由於沿路提供免費供餐的地點多達50處，相對也同時產生大量的一次性廢棄物。因此鼓勵信眾參與遶境活動自備環保餐具，現場只要將自備的餐具拍照上傳至活動專頁者就可獲得環保小禮一份，數量有限、換完為止。現場也會設置「環保餐具自動租借機」，讓忘記攜帶環保餐具的信眾可租借「大甲媽祖紀念環保餐具組」，在享用平安餐時有更環保、健康的選擇。



環保局為鼓勵信眾隨時做好資源回收，現場也設置資源回收兌換宣導站加強民眾回收觀念，10、11日上午10點至晚上7點在環保局宣導攤位（新港鄉公所前），凡持廢乾電池回收重量達2公斤、鈕扣型電池30顆、光碟片回收量達1公斤或廢手機2支，即可兌換宣導品一份。

環保局長張根穆鼓勵信眾一同響應環保遶境，自備餐具、減少使用一次性餐具，心懷虔誠也不忘維護環境，讓進香遶境活動能更環保。