標哥說：這樣媽祖也會高興　轎班秒打臉衝破重兵人牆開演擂台戰

<br>

記者唐詠絮／彰化報導

台灣宗教盛事大甲媽祖遶境，7日從鎮瀾宮出發，15萬人隨行，沿途受到信眾的熱烈歡迎，8日進入彰化遲到3小時，9日凌晨進入彰化行民生地下道後，爆發搶轎激烈流血衝突，今年更甚往年，警察、記者都被K，也有小孩被辣椒水波及，現場開打成一團亂七八糟，還被網友戲稱為「大甲盃在彰化激烈開打」。

▲大甲媽祖遶境，中天電視台記者被毆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖遶境衝突事件，警方強力制止。（圖／記者唐詠絮翻攝）

新任縣警局長方仰寧施鐵腕，重重佈署警力下，不到10分鐘數千人就快速通過民生地下道，大甲鎮瀾宮董事長顏清標還接受媒體訪問時，高興地說，「以後我們就要這樣，媽祖也會高興」。

▲大甲媽祖平和過民生地下道，讓顏清標相當的高興。（圖／記者唐詠絮攝）

誰知話才說完不到10分鐘，便開始上演全武行，現場有民眾衝過封鎖警戒線，像暴民一樣往天空丟擲寶特瓶、潑辣椒水，甚至玻璃瓶還丟中媽祖鑾轎，兩派人馬開始打鬥，簡直無視警方的存在，幾乎人人拿著手機開始錄影，將現場叫囂、互嗆、互毆的畫面在第一時間傳上社群網站，也讓純樸的彰化縣民在送肉粽後又被蒙上一層黑話。

▲大甲媽祖遶境衝突事件，就連小孩也被噴到辣椒水。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有名資深員警憶及1988年以前大甲媽祖到彰化，當時搶轎非常激烈，都是為了能在自己的村里多停留幾分鐘，打架也是家常便飯，但再往後的數年，便不曾再發生過，一直到近幾年才又發生衝突，他研判，應該是宗教信仰年輕化，對宗教禮儀不了解所致。

▲大甲媽祖遶境過民生地下道比往年更快更順。（圖／記者唐詠絮攝）

更有在地人士指出，年年大甲媽遶境，總是讓警方繃緊神經，最辛苦的還是員警，做到流汗還被人嫌，新任局長方仰寧，太陽花學運讓大家印象深刻，來到彰化首波遇到的便是大甲媽祖遶境的硬仗，雖然在民生地下道拉起封鎖線、佈署了重重維安警力，在不傷害現場上萬民眾的前提下，用柔性訴求，與轎班角頭協調，但仍不敵有心人士的肆意搞破壞。

▲大甲媽祖遶境，縣警局局長方仰寧一肩挑起重任。（圖／記者唐詠絮翻攝）

網友就說，為何不學學白沙屯媽祖遶境時的互相包容體諒與平和理性，也讓慈母般的大甲媽祖，在彰化也能保有一股祥和之氣。

▲大甲媽祖遶境部署了許多警力。（圖／記者唐詠絮攝）

【大甲鎮瀾宮媽祖遶境，近5年彰化暴力事件相關新聞】

2018.4.21 大甲媽回鑾陣頭搶轎幹架 2男襲警！分局長下令逮人

2017.4.2 沖天炮阻鑾轎！大甲媽祖遶境彰化爆衝突 300人亂鬥160警壓不住

2016.4.10 破紀錄！大甲媽延遲6小時塞爆彰化 凌晨推擠丟信號彈

2015.4,25 黑衣人打不停！ 大甲媽駐駕天后宮爆搶轎衝突

2014.4.6 大甲媽祖抵彰化 警方首度用衛星監看、提早站崗防搶轎