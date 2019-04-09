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大甲媽搶轎遭圍毆中天記者提告傷害　現場狂飆「呼死啦」警帶回20人

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記者黃翊婷／綜合報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動8日深夜11時50分在彰化民生地下道發生角頭搶轎鬥毆，《中天》陳姓記者遭十多人亂拳圍毆，警察見狀也忍不住驚呼「根本就是往死裡踹」，他事後被送往秀傳醫院急診救治，後續將會對出手打人的人提告傷害。警方9日凌晨已帶回20名相關人士，其中3人坦承動手毆打，詳細的情況則要等待偵訊結束後才能釐清。

▲▼大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　電視台記者被揮拳打爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▼▲陳姓記者遭圍毆，連警方都忍不住驚呼「根本就是往死裡踹」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　電視台記者被揮拳打爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

《中天》駐彰化的陳姓記者在9日凌晨0時30分左右發現一名受傷信眾的友人與醫護人員爆發口角，於是扛著攝影機準備上前拍攝，對方要求別拍，他基於尊重想往後退開，沒想到下一秒就遭十多人湧上圍毆，胸部、背部以及頭部都被打了好幾拳，就連高高舉起的攝影機也被打落，當場砸爛。

負責保護記者的何姓警員也被打碎眼鏡，臉部、右小腿等多處受傷。陳姓記者一度被打到臥倒在地，幸好有警員出手保護才沒有受到更大的傷害，事後被送到秀傳醫院急診救治，雖然沒有生命危險，但仍需要留院觀察，他同時也決定要對動手打人的人提告傷害。

▲大甲媽祖到彰化遲到3小時，現場一團亂。（圖／記者唐詠絮攝）

▼▲大甲媽祖抵達彰化時已遲到3小時，現場相當混亂。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大甲媽祖到彰化遲到3小時，現場一團亂。（圖／記者唐詠絮攝）

根據《ETtoday新聞雲》現場記者瞭解，8日深夜11時50分大甲媽祖的鑾轎進入彰化民生地下道，並由鎮瀾宮董事長顏清標親自壓陣，卻在將鑾轎交給中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂短短數分鐘後，現場突然出現騷動，混亂中至少有4起推擠衝突，不僅有人亂丟寶特瓶、酒瓶或是噴灑辣椒水，還有搶轎的陣頭飆罵三字經、「呼死啦（台語，讓他死）」。

雖然現場早已安排300多名警力和民防人員維安，彰化縣警局長方仰寧還前往現場親自調動人力重新布署，但還是在「一級戰區」的民生地下道爆發搶轎衝突。警方目前已帶回20名相關人士釐清案情，其中3人坦承動手打人，至於詳細的情況則要等到偵訊結束後才能知曉。

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關鍵字：大甲媽祖,搶轎

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