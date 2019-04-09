大甲媽遶境行經此處必開打　「一級戰區」近5年僅1次順利通過

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地方中心／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境7日起駕，8日深夜11時50分進入彰化「一級戰區」民生地下道，以往最經典的就是午夜通過民生地下道橋段，必會發生搶轎等衝突事件，近5年來，僅2017年行經民生地下道時未發生搶轎衝突。今年即使進駐大批警力，仍在長興街口處，接轎陣頭民眾發生推擠衝突，場面一度混亂。

▲大甲媽過民生地下道，有民眾朝空中噴辣椒水，殃及無辜民眾及小孩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

往年大甲媽遶境，行經民生地下道總會爆發搶轎衝突，宛如「擂台站」被警方列為重點區域。回顧過去5年，2015年至2019年大甲媽過民生地下道必發生衝突，2017年是近年來唯一沒有在地下道發生搶轎衝突的一年，可能是因為當年遇雨天，施放鞭炮、煙火量也減少，鑾轎因而順利通過地下道。

▲大甲媽祖深夜遶境民生地下道，電視台記者被揮拳打爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖到彰化遲到3小時，現場一團亂。（圖／記者唐詠絮攝）

這5年間除了2017年大甲媽行經民生地下道沒爆發搶轎衝突外，凡經過此「一級戰區」必發生衝突事件，其中2016年更破紀錄塞爆，先是延誤4小時才進入彰化，行經民生地下道出現信號彈、爆發肢體衝突等，整整遲了6小時才抵達彰化南瑤宮。2018年也是各角頭動員百人搶轎，過程叫中罵聲連連、衝突不斷場面火爆。

▲2016年大甲鎮瀾宮媽祖遶境現場，民眾爭相搶著接近鑾轎。（圖／資料照）

而今年行經民生地下道路段，在三民及長興街口處，接轎陣頭互相嗆聲，空中丟寶特瓶、潑灑辣椒水一度殃及小孩，民眾相互推擠場面混亂，記者及員警遭受波及手腳受傷。董事長顏清標也一再重申「真的不要再搶轎，對媽祖不敬也不應該」，請民眾一定要平和理性，但行經民生地下道仍發生暴力事件。

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