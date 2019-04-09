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法扶助小蝦米向「六輕空汙」宣戰！詹順貴狠轟台塑僥倖

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▲▼法律扶助基金會成立「六輕空汙受害者法律扶助專案」。（圖／律扶助基金會提供）

▲法律扶助基金會宣布成立「六輕空汙受害者法律扶助專案」，要幫助小蝦米。（圖／律扶助基金會提供）

記者許展溢／台北報導

法律扶助基金會今（9日）宣布成立「六輕空汙受害者法律扶助專案」，環保署前副署長詹順貴表示，空氣汙染一旦排放出去，擴散速度極快，若相關單位沒即時監測，事後再追查，蒐證相當困難，且我國環境刑法處罰要件又非常嚴苛，在這樣狀況下，受害者很難舉證，業者也容易存有僥倖心態，六輕案件就是一個例子。

扶助基金會說明，台塑六輕工業區鄰近六輕的彰化縣大城鄉、雲林縣台西鄉及麥寮鄉等區居民飽受空氣汙染，輕者影響生活作息，重者罹患呼吸道疾病，而六輕汙染實屬公害，而受害居民想對台塑主張權益彷彿小蝦米對上大鯨魚，基於扶助弱勢精神，成立該專案。

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▲▼法律扶助基金會成立「六輕空汙受害者法律扶助專案」。（圖／律扶助基金會提供）

▲法律扶助基金會基於扶助弱勢精神，成立專案幫助六輕受害者。（圖／律扶助基金會提供）

詹順貴根據司法院資料表示，100年到103年間，台塑曾多次因不實申報空汙監測數據，遭法院判決違反空氣汙染防治法及構成刑法詐欺得利罪，而台塑多利用員工認罪搏得緩刑、繳罰金等輕微處罰，縱使103年被判決台塑應繳10億元，但對比台塑動輒幾千億盈餘，根本不痛不癢。

扶助基金會指出，台灣大學公衛學院曾分析六輕周遭鄉鎮居民罹癌率與六輕距離遠近間的關聯，以98年至101年間的研究，鄰近六輕工業的台西鄉、麥寮鄉居民癌症發生率為雲林其他鄉鎮居民的1.29倍。另外研究也指，六輕營運後第10年起癌症發生風險，大城、台西村民罹癌風險是大城鄉其他村居民2.66倍，是隔壁竹塘鄉居民的2.29倍。

▲▼法律扶助基金會成立「六輕空汙受害者法律扶助專案」。（圖／律扶助基金會提供）

▲詹順貴說，就算台塑曾被判應繳10億元，但對比動輒幾千億盈餘，根本不痛不癢。（圖／律扶助基金會提供）

詹順貴認為，我國環境刑法處罰要件非常嚴苛，必須造成「實際損害」才構成犯罪，在此前提下，受害者很難舉證，業者也容易存有僥倖心態，六輕案件就是一個例子，就算改提民事損害賠償訴訟，也很困難。詹順貴強調，六輕這類的公害案件中，傷害居民的是看不到的空氣，受害的是運作機轉複雜的人體，受害者如何證明他的損害？

環境權保障基金會暨地球公民基金會董事杜文苓盼現在飽受六輕汙染之苦，卻求助無門的居民，走進法庭，期待司法可以回應他們所訴求的健康正義。中央研究院副研究員彭保羅表示，根據研究結果，六輕旁的台西鄉、四湖鄉，除了癌症等嚴重疾病問題，許多家庭還面對很嚴重的經濟損害，特別是養牡蠣、蛤蜊的農民家。最後大家喊「六輕不認，病痛纏身。法扶相挺，居民重生。」口號，希望各界能正視問題嚴重性。

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關鍵字：法律扶助基金會,六輕,空汙,詹順貴,台塑,雲林,台西,彰化,大城,麥寮,扶助專案

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