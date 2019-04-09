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快訊／大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　《中天》記者被揮拳打爆

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記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖鑾轎8日深夜11時50分進入彰化「一級戰區」民生地下道，彰化縣警局佈署大批維安警力，但仍發生不少角頭為了搶轎，而發生衝突，有電視台記者為了拍攝現場畫面，攝影機被民眾打爆在地，還被揮拳暴打。

此次大甲媽進彰化，進駐300餘名大批警力及民防，都希望能讓搶轎事件不再重演，局長方仰寧還到現場重新佈署，大甲媽祖行進比往年順利，於晚間11時50分許、提早1小時到現場，堪稱有史以來最快速通過的一次，10分鐘便到橋上，但混亂也就此開始。

統促黨總裁「白狼」張安樂也在現場接轎短短幾分鐘後，爆發至少4起推擠衝突，一開始有地方陣頭轎班開始叫囂「呼死啦！」造成多起推擠、打架衝突，接著不少陣頭人員互飆三字經，寶特瓶、辣椒水朝著天空亂丟，瓶罐齊飛，最後造成電視台記者及在場孩童都被辣椒水噴濺，還有員警被寶特瓶砸中頭部，保安隊霹靂小組隊員許銘華被辣椒水噴濺到眼睛及兩手臂，現場衝突不斷。

凌晨12時30分許，《中天新聞》記者陳勝偉因為要拍攝一名昏倒男性民眾，救護車到場要送醫急救畫面，陣頭人員高喊「麥擱拍攝啦！」，陳勝偉的攝影機被打赤膊、及身穿黑衣的2名男子打落砸爛，頭部遭揮打數拳，最後倒地，警員看到迅速制止，將他送秀傳醫院急救，記者眼鏡破裂，小腿挫傷，所幸無生命危險，方仰寧也在第一時間前往醫院探視。

▲▼大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　電視台記者被揮拳打爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　電視台記者被揮拳打爆。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲▼大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　電視台記者被揮拳打爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　電視台記者被揮拳打爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
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關鍵字：大甲媽祖鑾轎,民生地下道,大甲媽,彰化,媽祖鑾轎,大甲鎮瀾宮

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