校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

▲警察走進校園跳蚤市場宣導用路觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升校園周邊交通安全意識，台東縣警察局交通警察隊日前前往豐里國小舉辦的校園跳蚤市場活動，設置交通安全宣導攤位，透過寓教於樂的方式，向師生及家長宣導正確的用路觀念，期盼讓交通安全意識從校園扎根，並延伸至家庭與社區，共同營造安全的生活環境。

活動現場，交通警察隊精心規劃趣味問答與互動遊戲，吸引學生與家長踴躍參與，在輕鬆活潑的氛圍中學習交通安全知識。宣導內容聚焦校園周邊常見的交通情境，提醒家長接送孩童時應選擇合適地點停車，行經校園周邊務必減速慢行，避免違規停車或危險駕駛行為，並透過實際案例說明不當行為可能引發的風險，加深民眾印象。

除針對學童與家長宣導外，交通警察隊也關注長者的交通安全需求，提醒行人過馬路時應遵守交通號誌並行走行人穿越道，駕駛人則應確實禮讓行人，避免因一時疏忽造成交通事故。警方呼籲社會大眾共同維護校園周邊交通秩序，讓孩子與家人都能安心參與活動、快樂學習。

交通警察隊長吳昇忠表示，交通安全教育需融入日常生活，校園活動正是推廣正確用路習慣的重要場域。透過結合跳蚤市場的宣導方式，不僅提升學童與家長的參與度，也讓「安全、守法」的交通觀念深入人心。未來警方將持續推動交通安全教育工作，攜手民眾打造友善、安心的生活環境。