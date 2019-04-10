　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

23歲飲料店老闆賣螞蟻窩　網拍直播「蟻后一隻3200元」！家中15種活體

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼23歲飲料店老闆賣螞蟻窩　網拍直播「蟻后一隻3200元」！家中15種活體。（圖／防檢局）

▲23歲飲料店老闆賣螞蟻窩，網拍直播「蟻后一隻3200元」。（圖／防檢局）

地方中心／彰化報導

彰化和美飲料店老闆23歲廖姓男子認為螞蟻市場可以開發，去年3、4月開始上網從國外買有害螞蟻，透過直播，介紹各式蟻種的飼養方式，將不同品種的蟻后以每隻3200元價格販售，檢警接獲線報展開搜索，從他家帶回超過15種進口的巨山蟻、掠針蟻、大頭家蟻等活體，認為他涉嫌擅自輸入有害生物，9日依法起訴。

警方表示，獲報後先截取廖男直播畫面，經調查找出廖男位置，並配合專家認定廖男涉嫌擅自輸入有害生物，於是發動搜索；廖男供稱，因喜歡螞蟻又想要增加收入，認為台灣的螞蟻市場可以開發，便在網路上以2500元從國外購入蟻后、其他工蟻等活體，組成蟻窩後，利用直播拍賣。

▲▼23歲飲料店老闆賣螞蟻窩　網拍直播「蟻后一隻3200元」！家中15種活體。（圖／防檢局）

檢察官指出，廖男明知掠針蟻、巨山蟻、大頭家蟻、毛山蟻、家白蟻與長腳家蟻等種類的螞蟻屬於有害生物，未經許可不得擅自輸入，卻從2018年3月起，上網從大陸淘寶、澳洲購物網站等，以每隻蟻后2500元價格或其他工蟻進口，委託不知情的運輸業者送到台灣。

檢方調查，廖男為了賺取中間巨額差價，蟻網路直播方式公開販售，其中已經轉賣巨山蟻蟻后約10隻，不法獲利3萬2000元，被民眾檢舉，警方上月調查出住處前往搜索，起初超過15種外來種螞蟻活體，隨後檢察官指揮農委會防檢局台中分局，在海關又攔截了他進口的23隻巨山蟻蟻后包裹。

防檢局表示，今年2月陸續接獲民眾檢舉疑似違法輸入外來種螞蟻，並於網路平臺販售案件，經蒐集相關資料後，移請警方偵辦。廖男坦承於大陸及澳洲網購螞蟻後輸入，未依規定申報檢疫。防檢局強調，外來種螞蟻屬「植物防疫檢疫法」第15條所規定禁止輸入之有害生物，一旦入侵，將嚴重危害臺灣農業生產、生態安全及人身健康，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金。

ET快訊
快訊／花蓮吉安23：13發生5.0地震！深夜5級狂搖　北台有
快訊／是地震！花蓮23：13發生有感地震！3級以上　北台灣暈
不PO閃照＝有鬼！女生IG「狂做4舉動」男友超介意　妳白目中

關鍵字：螞蟻,蟻后,巨山蟻,網拍,直播,彰化,進口,防檢局,農委會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

23歲飲料店老闆賣螞蟻窩　網拍直播「蟻后一隻3200元」！家中15種活體

最有資格、最替百姓著想　老縣長陳唐山：顏純左是立委最好人選

台南未編聽打服務經費　李啟維：同步聽打服務建立聽障者無障礙環境

張貼「北港花生」恐嚇謝龍介涉案人曝光　南警懷疑另有「藏鏡人」

侯友宜汐止視察公園預定地　地方盼打造樂齡公園

嘉縣樂齡假牙補助開跑　阿里山大埔偏鄉同步服務

花蓮「客家桐花祭」開跑　3重優惠邀您桐花小旅行

籲「快決定提名」贏回執政權　國民黨桃園區兩議員自辦民調

花蓮市就讀幼兒園補助將落幕 　申請最後期限至4月15日止

市定古蹟原台南合同廳舍　化身消防史料館

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

野生隋棠逛百貨「媽媽力爆發」！　兒女反應...Tony落寞癟嘴了

23歲飲料店老闆賣螞蟻窩　網拍直播「蟻后一隻3200元」！家中15種活體

最有資格、最替百姓著想　老縣長陳唐山：顏純左是立委最好人選

台南未編聽打服務經費　李啟維：同步聽打服務建立聽障者無障礙環境

張貼「北港花生」恐嚇謝龍介涉案人曝光　南警懷疑另有「藏鏡人」

侯友宜汐止視察公園預定地　地方盼打造樂齡公園

嘉縣樂齡假牙補助開跑　阿里山大埔偏鄉同步服務

花蓮「客家桐花祭」開跑　3重優惠邀您桐花小旅行

籲「快決定提名」贏回執政權　國民黨桃園區兩議員自辦民調

花蓮市就讀幼兒園補助將落幕 　申請最後期限至4月15日止

市定古蹟原台南合同廳舍　化身消防史料館

快訊／花蓮5小時連2震！4：24有感地震4級以上　網怒：不給人睡

蔡英文可能考慮離開民進黨？　總統府：沒人能替總統代言

影／共機越中破壞20年默契　蔡英文：軍事挑釁無法贏得台灣民心

影／大陸大肆否決台灣國際參與　蔡英文：非因民進黨執政

新北人妻偷吃男同事！小王「了不起負責」　竟被反咬灌醉性侵

顏清標「我不知誰邀白狼」　大甲媽亂鬥竟因張安樂接轎？竹聯幫大戰角頭

23歲飲料店老闆賣螞蟻窩　網拍直播「蟻后一隻3200元」！家中15種活體

小琉球潛水客爽摸海龜！一張照片可重罰30萬　網怒「關他氧氣瓶」

2000萬「地表最強賓利」被撞破！她下車打電話…休旅車男悲劇了　初估維修費曝光

無性日本？18至39歲男女　四分之一未「破處」！

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

地方熱門新聞

張貼「北港花生」恐嚇謝龍介涉案..

23歲老闆賣螞蟻窩　直播蟻后一..

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者..

老縣長陳唐山說　顏純左是立委最..

大甲媽起駕空拍照　15萬人塞爆..

標哥被推巴頭真相　讓身障者鑽神..

藍營桃園區兩議員　自辦民調速決..

夫中風兒腦麻　71歲嬤車陣中賣..

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：..

台版美國隊長　打擊聚眾滋事不手..

同步聽打服務　建立聽障者無障礙..

嘉義縣市交界處大排惡臭30年　..

當街練吊陰功　被看就搖晃擺盪

新竹文創園區　A5文創兒童節開..

更多熱門

相關新聞

臉書貼文被當假訊息！黃國昌轟農委會

時代力量立委黃國昌今年1月23日火大質疑，有媒體報導防檢局「領犬員不足、還要掃犬舍」，卻遭「高官震怒」，遷怒辛勞基層同仁，還被強迫錄音自白，要查到底是誰對媒體亂爆料。黃國昌今（9日）氣炸在臉書說，農委會明（10日）將到立院針對假訊息報告，竟將這件事列為假訊息，簡直是莫名其妙，可惡至極。

東森購物攜浪Live展開網紅直播導購

陸海漂豬驗出非洲豬瘟！馬祖豬肉暫停輸台

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

5年全紀錄　大甲媽祖爆發衝突

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂推擠

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

女生IG「狂做4舉動」男友超介意！

即／花蓮23：13有感5.0地震！5級狂搖

周四起變天「一張圖看雨怎麼下」

「天燈妹」近況曝光…尺度變超大

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

雪莉醉酒「胸前激凸」直播

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

醉男1485元買彩券　中了4830萬元

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面