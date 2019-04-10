23歲飲料店老闆賣螞蟻窩　網拍直播「蟻后一隻3200元」！家中15種活體

▲23歲飲料店老闆賣螞蟻窩，網拍直播「蟻后一隻3200元」。（圖／防檢局）



地方中心／彰化報導

彰化和美飲料店老闆23歲廖姓男子認為螞蟻市場可以開發，去年3、4月開始上網從國外買有害螞蟻，透過直播，介紹各式蟻種的飼養方式，將不同品種的蟻后以每隻3200元價格販售，檢警接獲線報展開搜索，從他家帶回超過15種進口的巨山蟻、掠針蟻、大頭家蟻等活體，認為他涉嫌擅自輸入有害生物，9日依法起訴。

警方表示，獲報後先截取廖男直播畫面，經調查找出廖男位置，並配合專家認定廖男涉嫌擅自輸入有害生物，於是發動搜索；廖男供稱，因喜歡螞蟻又想要增加收入，認為台灣的螞蟻市場可以開發，便在網路上以2500元從國外購入蟻后、其他工蟻等活體，組成蟻窩後，利用直播拍賣。

檢察官指出，廖男明知掠針蟻、巨山蟻、大頭家蟻、毛山蟻、家白蟻與長腳家蟻等種類的螞蟻屬於有害生物，未經許可不得擅自輸入，卻從2018年3月起，上網從大陸淘寶、澳洲購物網站等，以每隻蟻后2500元價格或其他工蟻進口，委託不知情的運輸業者送到台灣。

檢方調查，廖男為了賺取中間巨額差價，蟻網路直播方式公開販售，其中已經轉賣巨山蟻蟻后約10隻，不法獲利3萬2000元，被民眾檢舉，警方上月調查出住處前往搜索，起初超過15種外來種螞蟻活體，隨後檢察官指揮農委會防檢局台中分局，在海關又攔截了他進口的23隻巨山蟻蟻后包裹。

防檢局表示，今年2月陸續接獲民眾檢舉疑似違法輸入外來種螞蟻，並於網路平臺販售案件，經蒐集相關資料後，移請警方偵辦。廖男坦承於大陸及澳洲網購螞蟻後輸入，未依規定申報檢疫。防檢局強調，外來種螞蟻屬「植物防疫檢疫法」第15條所規定禁止輸入之有害生物，一旦入侵，將嚴重危害臺灣農業生產、生態安全及人身健康，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金。