顏清標「我不知誰邀白狼」　大甲媽亂鬥竟因張安樂接轎？竹聯幫大戰角頭

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社會中心／彰化報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，8日行經彰化市民生地下道時大亂鬥，就算警察局長方仰寧坐鎮，董事長顏清標也親自護送鑾轎，部屬重兵戒備，事前更約束當地陣頭，結果因中華統促黨總裁「白狼」張安樂突然來接轎，還是在三民路上遭不明人士丟酒瓶、辱罵爆發衝突！地方人士指出，鬥毆事件起源於周邊地方勢力之爭，近幾年年輕一輩為了搶出頭，也會出手搶轎。

當時警方層層重兵，總部屬高達近1300名警力在民生地下道，並採斷尾策略，不讓群眾聚集，要創有史以來最快速通過，因地下道是各方搶轎的一級戰區。上個月才回到老家彰化，方仰寧擔任總捕頭親自坐鎮，他也無奈，鬧事者搶不了轎，「還是能放火！」結果因為台北殺來的不速之客擦槍走火，周邊「紫衣」防護人員開道接轎，瞬間引爆戰火。

▲顏清標親自抬轎通過民生地下道，「我不知誰邀白狼」。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮）



▲白狼接轎，紫衣護衛隊引爆戰火。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮）



經了解，紫衣護衛隊大多為竹聯幫分子，讓在地宮廟眼紅，地方人士就說，當地人早就講好，帽子都帶不同顏色區隔，因此一看到沒帶帽子的或是不認識的人插進來，「一定會有人跳出來」，連顏清標都說「我不知道誰邀白狼的」。

地下道衝突起源，一邊是過溝仔的地方勢力，另一邊則是竹聯幫的地虎堂堂口，彰化地方人士向媒體透露，「民生地下道旁邊這些角頭，像過溝仔、民生路、市內這邊還有一些有大哥級的在帶，想說媽祖如果進來，人潮就進來；人潮進來，攤販商店就熱鬧。」因此搶得媽祖神轎本來是為了求平安求福氣，如今也演變成角頭藉機展現實力

地方人士進一步指出，近幾年來年輕一輩亂無章法地搶轎，為的就是搶出頭「有一些小輩為了要有面子，現在地方宮廟都是年輕一輩在待比較多，角頭的小輩也認為，（搶轎）這樣比較有權威，比較夠力！」

▼大甲媽遶境在民生地下道發生大亂鬥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

