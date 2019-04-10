　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

顏清標「我不知誰邀白狼」　大甲媽亂鬥竟因張安樂接轎？竹聯幫大戰角頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

社會中心／彰化報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，8日行經彰化市民生地下道時大亂鬥，就算警察局長方仰寧坐鎮，董事長顏清標也親自護送鑾轎，部屬重兵戒備，事前更約束當地陣頭，結果因中華統促黨總裁「白狼」張安樂突然來接轎，還是在三民路上遭不明人士丟酒瓶、辱罵爆發衝突！地方人士指出，鬥毆事件起源於周邊地方勢力之爭，近幾年年輕一輩為了搶出頭，也會出手搶轎。

當時警方層層重兵，總部屬高達近1300名警力在民生地下道，並採斷尾策略，不讓群眾聚集，要創有史以來最快速通過，因地下道是各方搶轎的一級戰區。上個月才回到老家彰化，方仰寧擔任總捕頭親自坐鎮，他也無奈，鬧事者搶不了轎，「還是能放火！」結果因為台北殺來的不速之客擦槍走火，周邊「紫衣」防護人員開道接轎，瞬間引爆戰火。

▲▼顏清標「我不知誰邀白狼」　大甲媽亂鬥竟因張安樂接轎？竹聯幫大戰角頭。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮）

▲▼顏清標「我不知誰邀白狼」　大甲媽亂鬥竟因張安樂接轎？竹聯幫大戰角頭。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮）

▲顏清標親自抬轎通過民生地下道，「我不知誰邀白狼」。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮）

▲▼顏清標「我不知誰邀白狼」　大甲媽亂鬥竟因張安樂接轎？竹聯幫大戰角頭。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮）

▲白狼接轎，紫衣護衛隊引爆戰火。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮）

經了解，紫衣護衛隊大多為竹聯幫分子，讓在地宮廟眼紅，地方人士就說，當地人早就講好，帽子都帶不同顏色區隔，因此一看到沒帶帽子的或是不認識的人插進來，「一定會有人跳出來」，連顏清標都說「我不知道誰邀白狼的」。

地下道衝突起源，一邊是過溝仔的地方勢力，另一邊則是竹聯幫的地虎堂堂口，彰化地方人士向媒體透露，「民生地下道旁邊這些角頭，像過溝仔、民生路、市內這邊還有一些有大哥級的在帶，想說媽祖如果進來，人潮就進來；人潮進來，攤販商店就熱鬧。」因此搶得媽祖神轎本來是為了求平安求福氣，如今也演變成角頭藉機展現實力

地方人士進一步指出，近幾年來年輕一輩亂無章法地搶轎，為的就是搶出頭「有一些小輩為了要有面子，現在地方宮廟都是年輕一輩在待比較多，角頭的小輩也認為，（搶轎）這樣比較有權威，比較夠力！」

▼大甲媽遶境在民生地下道發生大亂鬥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖遶境衝突事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖遶境衝突事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖遶境衝突事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖遶境衝突事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
快訊／花蓮吉安23：13發生5.0地震！深夜5級狂搖　北台有
快訊／是地震！花蓮23：13發生有感地震！3級以上　北台灣暈
不PO閃照＝有鬼！女生IG「狂做4舉動」男友超介意　妳白目中

關鍵字：顏清標,大甲媽,大甲媽祖,鎮瀾宮,大甲鎮瀾宮,彰化,過溝仔,竹聯幫,白狼,張安樂,角頭,黑幫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北人妻偷吃男同事！小王「了不起負責」　竟被反咬灌醉性侵

顏清標「我不知誰邀白狼」　大甲媽亂鬥竟因張安樂接轎？竹聯幫大戰角頭

2000萬「地表最強賓利」被撞破！她下車打電話…休旅車男悲劇了　初估維修費曝光

疑亂丟菸蒂成象山搶案關係人　男子遭警帶回訊後又飭回

高雄新堀江深夜驚傳砍人　男爆「感情糾紛」遭多人圍砍斷韌帶

休旅車親吻賓利敞篷車！網友：「這聲內褲都濕了」

影／隆成巨乳後男客狂上門！她在門口貼靈符求保佑…卻招來淒慘後果

快訊／大甲媽「西螺福興宮爆衝突」！場面失控狂推擠　警：神童團有誤會

被追2400萬債務堵在飯店內　阿邦師VS 7人債務團遭掌摑

獨／抖抖哥鬧區蛇行狂飆　「襪藏超級惡魔」警捏鼻：好臭呀！

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

野生隋棠逛百貨「媽媽力爆發」！　兒女反應...Tony落寞癟嘴了

新北人妻偷吃男同事！小王「了不起負責」　竟被反咬灌醉性侵

顏清標「我不知誰邀白狼」　大甲媽亂鬥竟因張安樂接轎？竹聯幫大戰角頭

2000萬「地表最強賓利」被撞破！她下車打電話…休旅車男悲劇了　初估維修費曝光

疑亂丟菸蒂成象山搶案關係人　男子遭警帶回訊後又飭回

高雄新堀江深夜驚傳砍人　男爆「感情糾紛」遭多人圍砍斷韌帶

休旅車親吻賓利敞篷車！網友：「這聲內褲都濕了」

影／隆成巨乳後男客狂上門！她在門口貼靈符求保佑…卻招來淒慘後果

快訊／大甲媽「西螺福興宮爆衝突」！場面失控狂推擠　警：神童團有誤會

被追2400萬債務堵在飯店內　阿邦師VS 7人債務團遭掌摑

獨／抖抖哥鬧區蛇行狂飆　「襪藏超級惡魔」警捏鼻：好臭呀！

快訊／花蓮5小時連2震！4：24有感地震4級以上　網怒：不給人睡

蔡英文可能考慮離開民進黨？　總統府：沒人能替總統代言

影／共機越中破壞20年默契　蔡英文：軍事挑釁無法贏得台灣民心

影／大陸大肆否決台灣國際參與　蔡英文：非因民進黨執政

新北人妻偷吃男同事！小王「了不起負責」　竟被反咬灌醉性侵

顏清標「我不知誰邀白狼」　大甲媽亂鬥竟因張安樂接轎？竹聯幫大戰角頭

23歲飲料店老闆賣螞蟻窩　網拍直播「蟻后一隻3200元」！家中15種活體

小琉球潛水客爽摸海龜！一張照片可重罰30萬　網怒「關他氧氣瓶」

2000萬「地表最強賓利」被撞破！她下車打電話…休旅車男悲劇了　初估維修費曝光

無性日本？18至39歲男女　四分之一未「破處」！

電梯遇超胸酒醉妹「我住301」 他帶回家好掙扎...網回應戳破盲點

社會熱門新聞

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂..

替女友出氣　狠男猛砍情敵胸口7..

隆成巨乳後男客不斷！她貼靈符求..

軟爛男殺人先打分手砲！女友媽陪..

高雄街頭砍人　男子遭多人砍傷

花心輪椅翁求照顧　下場慘不忍睹

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭..

即／內湖男嬰遭悶死　社會局罰保..

今天就要退休了...郵局員工被..

連千毅老婆曝光　「深V車頭燈」..

即／女行人硬闖馬路遭撞　命危送..

最強賓利被撞她下車打電話！維修..

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿..

Gogoro殺手抓到了！　查獲..

更多熱門

相關新聞

23歲老闆賣螞蟻窩　直播蟻后一隻3200

彰化和美飲料店老闆23歲廖姓男子認為螞蟻市場可以開發，去年3、4月開始上網從國外買有害螞蟻，透過直播，介紹各式蟻種的飼養方式，將不同品種的蟻后以每隻3200元價格販售，檢警接獲線報展開搜索，從他家帶回超過15種進口的巨山蟻、掠針蟻、大頭家蟻等活體，認為他涉嫌擅自輸入有害生物，9日依法起訴。

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂推擠

大甲媽祖環保餐具自動租借機登場

起水泡！朱立倫隨大甲媽祖遶境「中暑」

5年全紀錄　大甲媽祖爆發衝突

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂推擠

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

女生IG「狂做4舉動」男友超介意！

即／花蓮23：13有感5.0地震！5級狂搖

周四起變天「一張圖看雨怎麼下」

「天燈妹」近況曝光…尺度變超大

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

雪莉醉酒「胸前激凸」直播

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

醉男1485元買彩券　中了4830萬元

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面