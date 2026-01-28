　
地方 地方焦點

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

▲台中Hi8活動進入尾聲，市府加碼88萬現金抽獎衝刺春節買氣。（圖／台中市經發局提供）

▲台中Hi8活動進入尾聲，市府宣布加碼88萬現金抽獎衝刺春節買氣，下同。（圖／台中市經發局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府近期推動「台中Hi8 全城開趴」系列活動，根據市府最新統計，活動上線僅30天，消費登錄金額已強勢突破90億元，顯示出台中深厚的消費潛力。為回饋民眾，經發局預告將於2月1日在一中商圈舉辦加碼抽獎，現場將抽出10名8萬8千元，總計88萬元現金獎。

台中市經發局長張峯源分析，此次活動能迅速放大效益，核心在於「人流、商品流、消費金流」三大動能的同步啟動。在「人流」方面，台中藉由「演唱會經濟」吸引全國目光，包括五月天、頑童MJ116等指標性藝人接力演出，配合元旦升旗與燈會活動，成功將追星人潮轉化為觀光客流，帶動商圈與景點活力。

▲台中Hi8活動進入尾聲，市府加碼88萬現金抽獎衝刺春節買氣。（圖／台中市經發局提供）

在「商品流」部分，台中展現強大的商業供應力。目前全市已有近26萬家業者參與，其中包含2萬家特約店家提供逾3萬項優惠方案。此外，還有「百工百業博覽會」，讓消費場域從大型百貨延伸至巷弄小店，滿足民眾多元的採購需求。

另外，「金流」部分，統計顯示，外縣市消費登錄金額已突破15億元，其中以彰化縣、南投縣及雲林縣最為踴躍；彰化縣的消費額更占外縣市總額近三成。全台共有18個縣市登錄金額超過千萬元，顯示台中精準的城市行銷已成功匯聚全台金流。

為回饋民眾，經發局預告將於2月1日在一中商圈舉辦加碼抽獎，現場將抽出10名8萬8千元現金獎。活動登錄將持續至2月3日，市府呼籲民眾把握春節前最後機會，透過「台中通 TCPASS」APP參與，共同為新春拚一份開春大紅包。

01/26 全台詐欺最新數據

毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」
快訊／日本晚間發生地震！
快訊／高醫曝陳菊最新狀況
快訊／太子集團2.0！　檢調拘捕12人
「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　醫嘆：不到1年就走了

