領航再創高峰　技職教育傳奇張信雄博士接掌南台科大董事長

▲南台學校財團法人第十七屆董事長張信雄博士，獲董事會高票推舉並奉教育部於28日正式核定就職。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

教育部正式核定，教育界重量級傳奇人物張信雄博士，榮任南台學校財團法人第十七屆董事會董事長。

南台學校財團法人日前召開董事會，張信雄博士獲董事一致高度肯定與高票推舉，並奉教育部於28日核定就職，正式接掌董事長一職。此項人事案不僅象徵南台科技大學對卓越領航者的高度倚重，也為校務發展注入穩健而前瞻的關鍵力量。

張信雄博士為台南在地子弟，擁有日本東京農業大學農業經濟博士學位，學經歷橫跨產官學界，曾任台塑關係企業總管理處總經理室高級專員、成功大學教授，兼具產業實務與學術研究的宏觀視野，是技職教育界公認的傳奇舵手。

回顧張信雄博士於1989年至2007年擔任南台科大校長長達18年期間，秉持「取之學生、用之學生」與「凡事做到最好」的辦學理念，帶領南台締造多項全國第一。不僅在教育部評鑑中全數榮獲優等佳績，更引領學校成為全國首批由專科升格改制為技術學院，並率先更名為「科技大學」的私立技職標竿，其辦學成就更成為學界研究技職轉型的重要案例，被譽為「南台神話」。

張信雄博士一生榮譽等身，曾榮獲民國88年「李國鼎管理獎章」、民國90年中華民國私立教育事業協會第十五屆「弘道獎」、2003年及2012年「技職教育卓越貢獻獎」，並於2006年獲頒「技職教育終身榮譽獎」。此外，2006年至2013年擔任中華服務管理學會理事長，並於2009年獲日本創價大學頒授名譽博士學位，學術與教育影響力深受國內外肯定。

此次再度接掌董事長職務，張信雄博士表示深感責任重大，未來將持續傳承「良心辦學」與「無私奉獻」的精神，成為校務發展最堅實後盾，並全力支持黃能富校長推動「實作型AI科技大學」的辦學願景。他指出，南台科大近年在AI科技、智慧微電網、智慧餐飲等領域深耕有成，於《Cheers》雜誌2026年調查中再度蟬聯「私立科大第一名」，並在104人力銀行品牌力評比中榮獲南部雙料第一，展現強大的產學競爭力與社會影響力。

展望未來，張信雄博士也為南台科大擘劃三大發展藍圖，包括持續精進教學品質、鼓勵前瞻科技研發，以及深化國際人才交流。目前南台科大已積極招收來自菲律賓、墨西哥、波蘭等國的國際學生，未來將在董事會全力支持下，穩健推動校務永續經營，致力培育兼具國際視野、理論與實務能力的高階專業人才，朝向國際一流科技大學邁進。