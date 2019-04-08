保時捷倒車撞後車　外資金童被抓包酒駕！繳國庫6萬換緩起訴

▲張博淇酒駕保時捷倒車時發生碰撞，被檢察官處分緩起訴。（示意圖為資料照／記者林世文攝）

記者劉昌松／台北報導

前麥格理證券台灣區總經理張博淇，曾在外資圈有「金童」稱號，他3月間和友人聚會後，酒駕保時捷，因倒車撞上後方車輛，被到場警察測得酒測值0.55毫克，張坦承酒駕，稱因發現愛車擋到停車場出入，才想說移一下車子，事後並已賠償對方損失，台北地檢署8日給予張緩起訴2年處分，條件是繳付國庫6萬元。

張博淇2014年離開外資圈後轉戰精品業，和朋友創立「寶格利家」，他擔任執行長。2019年3月25日晚間6點多，張到台北市大安區和幾個朋友聚會，隔天（26日）凌晨12點多，張喝了幾杯紅酒離開時發生車禍。

被撞的後方駕駛原本正要進入停車場，卻冷不防遭撞，駕駛立刻報警處理，張向警方坦承酒駕，測得酒測值0.55毫克，被移送台北地檢署。張辯稱，當時因為發現自己的車子可能會妨礙停車場出入，所以想要移車，沒想到反而因為倒車不慎，撞上正要進停車場的車輛。

檢方考量張承認酒駕，3月26日訊後將他請回，4月8日依公共危險罪，給予緩起訴2年處分，條件是必須繳交國庫6萬元。

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