吸金「講師」自立門戶繼續騙　以太幣投資詐2億再搜索

▲檢警先前破獲馬勝金融集團吸金百億元案，其中廖姓講師自立門戶，誆騙投資手機、電腦記憶體空間及「以太幣」，吸金超過2億。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

吸金超過100億的馬勝金融集團前廖姓講師，被控誆投資「以太幣」，舉辦說明會，招攬民眾入會投資，非法吸金超過2億元。台北地檢署8日發動第3波搜索，主要針對「下線」部分，並傳喚多名相關人到案。至於廖姓講師，因羈押期將滿，全案不排除於4月底前偵查終結。

廖姓講師曾任職的馬勝金融集團，被控打著美國掛牌上市公司關係企業名義，推出「馬勝基金」投資方案，標榜年利率96%，吸金超過139億元。包括廖姓講師及宣稱是「正能量女神」的楊姓女子，還出過書「就是要你變有錢」，最後被法院各判8年及7年8個月有期徒刑。

但判刑並未讓廖姓講師收斂，反而自立門戶。檢調追查發現，廖姓講師自成集團，自2016年起至2018年，推出「凱莉星球」、「以太世界」2款投資方案。客戶可手機下載APP投資軟體後，再將手機、電腦的剩餘記憶體空間上傳到指定伺服器，出租空間，若投資100元，81天內可獲利300美金，推薦2投資人投資1萬美金，還可額外領取35萬元紅利獎金。

另誆稱引進以太幣挖礦機，強調未來計畫再大陸發展「以太世界渡假村」，投資人以100美金、500金等為單位，獲利可達200%。若推薦1人投資1萬美金方案，可獲5萬6000元獎金，還可享16%對沖。

但因有投資人加入後拿不到錢，發覺受騙進而提告，全案因此曝光。台北地檢署2018年12月兵分15路大搜索、傳喚，廖姓講師被依違反《銀行法》收押禁見，2019年檢方再度發動搜索，包括此次為第3波，皆針對「下線」展開調查。

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