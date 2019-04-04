「絲襪快被摸破了啦」　系主任左手敬酒右手掐臀性騷女校友

▲王男趁大家聚會酒酣耳熱之際，在桌下偷摸曾指導過的女校友大腿、屁股。（示意圖為資料照，與本案無關／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

南部某國立大學王姓前系主任，在2014年間，邀請剛畢業、擔心工作試用期不過得女校友參加金融界朋友聚餐，卻一邊用左手跟大家敬酒，一邊在桌下用右手摸身旁女校友大腿、甚至捏一下屁股，被害人多次起身躲避，LINE友人「我的絲襪都快被他摸破了啦」。王男被依性騷擾罪判刑3月定讞後，學校決議解聘，王打官司希望復職被最高行政法院駁回，王男確定丟掉工作。

現年52歲的王男擁有財務管理博士學位，是被害人就讀大學時的系主任兼教授，被害人畢業後，在2014年11月1日的系友會活動中，跟王男說，她剛到金融機構任職，主管對她頗有微詞，她擔心試用期後無法正式任用。

▲被害人相信王男有助於工作發展而參加聚會，沒想到遭王男狼爪伸進短褲掐臀。（示意圖為資料照／記者李佳蓉攝）

王男就邀請A女在同年11月一起參加一場學術研討會，晚上再去跟金融界友人招待的餐會，聚餐的地點在心北市某熱炒店，現場都是板凳、矮桌，王男要A女坐在自己右手邊，之後利用大家酒酣耳熱，沒在注意的機會，多次在桌下用右手摸A女左大腿、大腿內側、腰部，甚至伸進A女的短褲裡摸、掐臀部。

A女多次起身躲避，用LINE向友人求救「我的絲襪都快被他摸破了啦」，「他還一度伸到我褲子裡耶fuck」，A女為了工作前途，還是返回座位，改朝另一邊坐，沒想到王男還對她說「腳再靠過來一點」，A女最後藉口要去找朋友離席。

▲王男已經確定被學校解聘。（圖／記者劉昌松翻攝）

王男矢口否認性騷擾，甚至扯說之前就和A女那個班級為了畢業旅行有糾紛，刑事庭法官認為，雖然熱炒店監視器拍不到桌下情形，但可看出A女在90分鐘內，離席至少5次，而王男和A女並無個人恩怨，且有朋友的LINE等事證，認定王男性騷擾A女，判刑3個月，得易科罰金定讞。

而校方也在2015年的性騷擾申評會，以王男嚴重違背為人師表應有的道德規範，違反《性騷擾防治法》情節重大理由，決議將王男解聘，王男為保教職，循行政救濟管道打官司，但最高行政法院認為，校方依《教師法》規定解聘程序、處置都合法合理，判王敗訴確定。

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