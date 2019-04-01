「投資1000月領700元」　百博集團誆投資博奕吸金上億元

▲百博集團利用60%到70%的高報酬系哩，吸引民眾投資，估計詐騙金額上億元。（圖／達志／示意圖）

記者劉昌松／台北報導

百博集團近年打著投資虛擬博奕遊戲，保證獲利60%到70%，而且只要1000元就可投資一個單位，最高每單位35萬元，有投資人不斷加碼投資後，發現公司突然不再付息，才驚覺受騙，估計數千名投資人被騙上億元，台北地檢署1日指揮警調兵分12路展開搜索，並約談百博余姓總監等9名被告到案。

百博集團在2017年間開始對外宣稱，是投資博奕遊戲的專門公司，投資者不用下注、不用買城市、課程，只要負責出錢，公司內部會有專門人員操盤博弈，贏了就跟投資者分紅，輸了則與投資者沒有關係。

除了誆稱獲利最高可達70%之外，百博還「貼心」地為小資族設定了投資金額從1000元到35萬元都可以，只是公司會依投資金額，將會員分為鑽石、金、銀、銅等不同等級，享有的福利也會不同。

不少投資人因為一開始真的按月拿到7成「獲利」，開始加碼投資，但從2018年間開始，百博改變投資規則，開始限制投資金額，最後突然不再發放紅利，才有投資人驚覺受騙，組成自救會，蒐集與百博聯繫的對話紀錄、匯款明細等證據後報案。

台北地檢署1日指揮台北市警大安分局、調查局新竹市調處，兵分12路搜索百博營業處所、掛名總監的余姓負責人住處等地，並將包括余在內的9名百博成員，全案朝違反《銀行法》、詐欺等罪方向偵辦。

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