　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「投資1000月領700元」　百博集團誆投資博奕吸金上億元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

賭博,賭場示意圖（圖／達志／示意圖）

▲百博集團利用60%到70%的高報酬系哩，吸引民眾投資，估計詐騙金額上億元。（圖／達志／示意圖）

記者劉昌松／台北報導

百博集團近年打著投資虛擬博奕遊戲，保證獲利60%到70%，而且只要1000元就可投資一個單位，最高每單位35萬元，有投資人不斷加碼投資後，發現公司突然不再付息，才驚覺受騙，估計數千名投資人被騙上億元，台北地檢署1日指揮警調兵分12路展開搜索，並約談百博余姓總監等9名被告到案。

百博集團在2017年間開始對外宣稱，是投資博奕遊戲的專門公司，投資者不用下注、不用買城市、課程，只要負責出錢，公司內部會有專門人員操盤博弈，贏了就跟投資者分紅，輸了則與投資者沒有關係。

除了誆稱獲利最高可達70%之外，百博還「貼心」地為小資族設定了投資金額從1000元到35萬元都可以，只是公司會依投資金額，將會員分為鑽石、金、銀、銅等不同等級，享有的福利也會不同。

不少投資人因為一開始真的按月拿到7成「獲利」，開始加碼投資，但從2018年間開始，百博改變投資規則，開始限制投資金額，最後突然不再發放紅利，才有投資人驚覺受騙，組成自救會，蒐集與百博聯繫的對話紀錄、匯款明細等證據後報案。

台北地檢署1日指揮台北市警大安分局、調查局新竹市調處，兵分12路搜索百博營業處所、掛名總監的余姓負責人住處等地，並將包括余在內的9名百博成員，全案朝違反《銀行法》、詐欺等罪方向偵辦。

【其他新聞】

1天灌食33公克鹽巴又阻醫急救　兄控弟「高血鈉弒母盜領607萬」

怪賊！打開夾娃娃機公仔挪洞口　他再「投幣」就是要用夾的

影／陳水扁「保外就醫當網紅」　藍委告法務部長：讓司法被踐踏！

ET快訊
陳明通「禽獸論」　韓國瑜怒嗆：你眼睛瞎了嗎？書讀到狗肚子裡？
半夜叫Uber卻上錯車　21歲女大生去完夜店遭棄屍叢林
酒駕男撞飛12歲童！昏迷指數6…網集氣盼兒童節前脫險

關鍵字：百博,吸金,詐騙,博弈,銀行法,詐騙

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不接受一國兩制！　韓國瑜「摸著心臟再說一次」：我熱愛中華民國

「像個漢子」綠議員送上「龍袍」逼表態選總統　韓國瑜臭臉托腮幫：無計劃

台版《不可能的任務》！竊賊臨空而降　洗劫竹縣府小七14萬現金

影／桃園新屋超商提款機不見了！　2賊「鐵鍊強拖」搬走120萬

驚悚畫面曝光！婦人遭「休旅車輾撞」1秒噴飛...倒地抽搐命危

影／陳水扁「保外就醫當網紅」　藍委告法務部長：讓司法被踐踏！

孽子欠債持菜刀追著她要錢　母哭求：留1千讓我看病

賓士闖紅燈撞倒女騎士　假停路邊瞬間加速...車牌2年前註銷

「投資1000月領700元」　百博集團誆投資博奕吸金上億元

按摩女控訴被男客欺負　完事去結帳「下次記得指定我」

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

孽子欠債持菜刀追著她要錢　母哭求：留1千讓我看病

賓士闖紅燈撞倒女騎士　假停路邊瞬間加速...車牌2年前註銷

「投資1000月領700元」　百博集團誆投資博奕吸金上億元

按摩女控訴被男客欺負　完事去結帳「下次記得指定我」

年輕刑警喜歡喝咖啡　局長不送「破案茶」改送「破案咖啡」

屏東男騎車沒戴安全帽被攔　急CALL懷孕未婚妻...把毒品塞給她

女和2男上床反咬性侵！對話內容露餡　求償「2千萬」空手而回

12歲童遭酒駕男撞飛昏迷指數6！　網友集氣盼兒童節前脫險

行車擦撞引口角　水電工亮鋁棒馬路上追著打

快訊／北市內湖托嬰中心男嬰突無呼吸心跳　警消急送醫搶救

中職／40歲投手難生存　陽建福：球隊少投手很可憐

連假「主題樂園優惠」懶人包！10家推免費入園、劍湖山只要99元

買不鏽鋼盆！她開鍋「白麵團一揉」黏滿黑油　網驚吐：完了我直接用

用愛行腳募新鞋　立委趙正宇原鄉贈鞋歡慶兒童節　

運動健將line　相約十萬分之一的髓緣

看不出來今天31歲了！丁海寅順毛新髮型變中學生無違和

綠島「唯一醫師」遭公審曝人力缺口　義大醫院4月起駐診

全台中242間哺集乳室　媽媽市長盧秀燕：做得要比中央多

熱血青年年輕不留白　響應台中骨髓幹細胞驗血活動

南韓首批2架F-35A交付　正式邁入五代戰機時代

社會熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方..

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回..

KTV合唱完最後一首歌...3..

OL喝醉倒家門　房東弟撿屍裸體..

超商提款機不見了！2賊強拖搬走..

跟妻借錢養小三！蘆洲男遭劈腿怒..

清水惡火毀家！屋主姊夫：才剛計..

藍寶堅尼逆向對決油罐車　車主身..

北市明星高中師性侵學生　2人受..

檢舉家長會長兒子作弊　小六女被..

驚悚畫面曝光　婦人遭休旅車輾撞..

「看過叔叔的弟弟」被同學嘲笑說..

妻拒絕「小三日」反遭嗆聲：一人..

董娘抓姦櫃姐　夫：衛生紙沖掉沒..

更多熱門

相關新聞

1-3月84件援交詐騙　警籲：堅守單店3萬上限

許多男性常在網路交友軟體上遇到正妹主動加好友，並聲稱經濟困難，而這些男生常因同情或者惻隱之心，依對方指示購買遊戲點數，如果不從還會被黑道威脅，刑事局統計，光是在2019年第一季就已經有84件點數詐騙，呼籲超商務必遵守單店每日3萬元的上限。

「北大吳卓源」詐騙文　千人朝聖

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」

八旬獨居婦再遭詐　行員報警阻詐

臨櫃開外幣帳戶有異　行員機警擋下100萬元詐騙

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

阿信報喜：今天說的都是真的！

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

《玩很大》輸了走心：氣死！

為AirPower才買　網嗆退AirPods

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更新iOS13

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面