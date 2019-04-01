幼兒園狠師「八寶粥投毒」　32童臉色發白頭暈狂嘔送醫

▲孩童臉色發白，躺在醫院打點滴。（合成圖／翻攝自中國新聞網、上游新聞微博）

大陸中心／綜合報導

河南焦作一間幼兒園老師為了報復同事，上周三（3月27日）竟在學生的八寶粥中投放亞硝酸鹽，導致23名孩童嘔吐、暈厥。受害的23名孩童被送往醫院救治後，大多都已過體檢相繼出院；至於投毒的教師，目前已被公安機關刑事拘留。

綜合陸媒報導，涉事的是當地一所民辦學校「萌萌幼兒園」，園內有大、中、小3班，共約50多名學生。多名家長透露，「中招」的均為幼兒園中班的小孩，中班共有24名小孩。家長們稱，當日幼兒園3個班級的學生都有吃八寶粥，「大班、小班吃的八寶粥都是甜的，中班的小孩來則是吃鹹的。」

▲32名童經救治後，皆已出院。（圖／翻攝自上游新聞）

李姓家長向《新京報》記者透露，他在3月27日上午10點左右接到幼兒園老師的電話，稱孩子在上午加餐後出現嘔吐、暈厥的情況。當他趕到現場時，發現孩子處於暈厥狀態，「褲子上吐的都是，除了我家小孩還有另外3、4個小孩也在吐，臉色發白。」

另一名中班幼兒家長胡先生則說，當他們接到幼兒園電話趕到醫院後，孩子已洗完胃，正在打點滴。他表示，「光我知道的，被送到焦作市第二人民醫院的就有10幾個小孩。」胡先生稱，住院幾天後孩子情況好轉，出院簽字時有看到孩子被診斷為「亞硝酸鹽中毒」。

▲涉事的幼兒園被貼上封條。（圖／翻攝自上游新聞）

幼兒園當天發現疑似食物中毒的情況後，就有人向趕緊公安機關報案。經防疫部門排查、公安部門調查後，發現這是一起人為的投毒案件。相關負責人表示，經調查，當日幼兒園一名老師為了報復同事，因而向中班的八寶粥中投放了亞硝酸鹽；目前，投毒的教師已被公安機關刑事拘留，至於中毒的23名幼兒，被送醫救治後皆已出院。