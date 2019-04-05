老婆「捉猴」只有對話沒有動作　老公開房間談心不起訴

▲有聲音沒動作，老婆抓姦缺乏證據，老公、小三獲不起訴。（圖／示意圖／翻攝自視覺中國CFP）

記者楊佩琪／台北報導

一名人妻在丈夫衣服口袋裡，發現一張賓館的發票，懷疑丈夫偷吃，趁機將車內的行車紀錄器影像拷貝下來。果真發現丈夫和一名女子在車內對話「我們今天去上次那間..」並找到該名女子，發現2人已相識多年，提告妨害家庭。不過雖然2人都坦承開房間，但強調只是談心，且行車紀錄影像只有對話，等於沒有證據證明2人發生性關係，因此檢察官給予不起訴處分。

該名人妻發現發票後，憑著直覺，先到丈夫的車上取下行車紀錄器記憶卡，將裡頭的影像檔案備分，再將記憶卡放回。接著仔細一段段影片看，果然發現一段拍到汽車旅館大門的影片，還有丈夫在車上與一名女子的對話「我們今天去上次那間..」。

人妻認定丈夫在外面有小三，氣得質問丈夫，一問也才知道，對方竟是丈夫大學時代就相識的紅粉知己。其實人妻早知道有這麼一位女性友人，但以為僅止於朋友關係，因此對女子及丈夫提告妨害家庭。

不過，雖然丈夫及女子坦承自2016年10月起，一起到汽車旅館7、8次，但都強調僅是談心，沒有發生性關係。而檢方認為，雖然人妻有行車紀錄器影像、聲音為證，但也「只有聲音」，和汽車旅館外觀，並沒有發生性行為的具體實證，因此給予丈夫及女子不起訴處分。

像這樣的「只有聲音沒有動作」使得正宮元配敗訴的狀況還不少。前職棒球員王傳家被控和女粉絲外遇案，法官就認為，雖然元配有錄下王傳家2人說話的聲音，及長達5分鐘的呻吟，還有王傳家在房間內赤裸、生殖器「直挺」的畫面，但就沒有發生性關係的直接證據，因此判決王傳家及女粉絲無罪。

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