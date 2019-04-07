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社會 社會焦點 保障人權

不會那麼倒楣被抓...屏東男酒測值超過1毫克　警方也搖頭

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▲▼ 屏東縣警方全力取締酒駕 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方在春假期間，加強取締酒駕勤務。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我覺得還可以安全駕車回家」，屏東縣里港鄉陳姓男子喝酒後還駕駛小貨車，途中搖搖幌幌，被結束廟會的警員發現攔下盤查，聞到全身酒味，經酒測達1.01毫克；另一名男子也酒駕，酒測也是達1.09毫克，自認春假連假，不會那麼倒楣被抓，讓民眾直搖頭，縣警局已規畫全力取締勤務，全力杜絕酒駕。

全國各地酒駕肇事案件頻傳，造成死亡車禍和重大傷亡，為預防酒駕違法行為，強化取締執法決心，立法院已於2019年3月26日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案。提高酒駕違規罰鍰，採汽機車分流。

機車酒駕初犯罰1.5萬至9萬元罰鍰、汽車酒駕初犯罰3萬元至12萬元罰鍰，均當場移置保管車輛，吊扣駕照1至2年。
另附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者，吊扣駕照2至4年。肇事致人重傷或死亡，吊銷駕照並不得再考領。

加重酒駕累犯處罰部分，第2次酒駕，處罰機車駕駛9萬元罰鍰、汽車駕駛12萬元罰鍰。第3次酒駕起，按前次裁罰基準再加9萬元，以此類推，並當場移置保管車輛，吊銷駕照3年內不得考領及施以道安講習。肇事致人重傷或死亡，吊銷駕照並不得再考領。

拒絕酒測者，處18萬元罰鍰罰鍰，當場移置保管車輛，吊銷駕照3年內不得考領及施以道安講習。5年內再次拒測，罰36萬元罰鍰，第3次以上者，按前次罰緩加罰18萬元罰鍰。均當場移置保管車輛，吊銷駕照5年內不得考領及施以道安講習。肇事致人重傷或死亡，吊銷駕照並不得再考領。提高自行車駕駛人酒駕、拒測罰鍰

慢車酒駕，最高罰1200元罰鍰。慢車拒測，最高罰2400元罰鍰。新增年滿18歲乘客同車共責。駕駛吐氣酒精濃度達0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05毫克，同車成年乘客最重罰3000元罰鍰。年滿70歲、身心障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限。

▲▼ 屏東縣警方全力取締酒駕 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東縣警方加強取酒駕，三天取締、告發47件。

▲▼ 屏東縣警方取締酒駕 。（圖／記者陳崑福翻攝）

新增酒駕沒入車輛規定，酒駕再犯肇事致人重傷或死亡。行經酒測點拒檢(測)、拒檢(測)再犯肇事致人重傷或死亡。
與酒駕累犯強制加裝酒精鎖相關規定，駕駛人違反第35條經吊銷駕照，於考領駕照後，不依規定駕駛配備車輛點火自動鎖定裝置之汽車，最高罰1萬2千元罰鍰。代替他人解除酒精鎖者，亦處行為人最高1萬2千元罰鍰。對汽車運輸業所屬駕駛人規範懲罰性賠償請求權；不得申請考領駕駛執照規定（未完成酒駕防制教育或酒癮治療）；租賃業者車輛違反第35條經移置保管領回時，無須同時檢附繳納罰鍰收據。

雖新法還未公佈實施，屏東縣警局長葉明潭責期員警在春假期間加強酒駕取締勤務，3天來，共查獲47件酒駕案，其中36件依公共危險罪嫌送辦，兩件酒測值均超過1毫克，一人說不知酒駕修法提高刑責，一人說知道不能酒駕，也知道立法院修法通過提高罰責，但認為不會倒楣被。

葉局長強調，警方已規劃強力取締酒駕勤務、展現酒駕零容忍的決心，呼籲民眾酒後不開車、應酬時搭乘計程車或大眾交通工具往返，酒駕防制需要大家一起努力，才能有效降低不幸憾事發生。

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關鍵字：春假,屏東,警察,取締,酒駕

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