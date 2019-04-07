枋寮北旗尾北玄宮玄天上帝聖誕　平安遶境祈求百姓賺大錢

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加北旗尾北玄宮玄天上帝聖誕遶境活動起駕者。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今天是農曆3月3日，也是玄天上帝聖誕，屏東縣枋寮鄉東海村（俗稱北旗尾）北玄宮玄天上帝舉行平安遶境儀式，吸引許多信眾參與，場面熱鬧。東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉應邀擔任起轎者，碰到同名字的轎班義工周清泉，兩人相見歡，一起祈求國泰民安，百姓事業和諧，順利賺大錢。

東縣枋寮鄉北旗尾北玄宮供奉玄天上帝，奉祀金闕化身，就是武當山修行得到北方真武大將軍北極玄天上帝（俗稱上帝公）。

▲▼東海村（俗稱北旗尾）北玄宮玄天上帝舉行平安遶境儀式，吸引許多信眾參加。

根據北玄宮資料，清朝高宗乾隆時代，距今三百年前，據說當時隨鄭成功來台的福建同胞，自武當山（上帝發祥地）廟宇帶來隨身香火而起，然後定居本東海村（當時村名為畢旗尾），在鄭成功收復台灣治匪到此，官兵進駐該地時遇到大風吹畢旗尾，居民為感念鄭成功曾到過該地，將庄名稱為畢旗尾，日人佔據台灣將「畢」字譯錯為「北」字音，變成北旗尾，光復後，因地方自治行政區域的村名不得以三字命名，後經李新發先生提供、村民大會通過、縣府核准，改稱為現在的「東海村」。

目前的北玄宮，經信眾出錢出力，於1956年興建完成後啟用迄今，有52年歷史。