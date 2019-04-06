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社會 社會焦點 保障人權

影／墾丁音樂季超跑＆哈雷聚集　2天超跑0違規…警：他們守規距了

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記者陳崑福／屏東報導

墾丁音樂季開跑，超跑與哈雷機車隊一如以往出現在墾丁大街，吸引遊客目光，屏東縣警方根據以往經驗，針對超跑與哈雷機車展開重點式取締作業，兩天下來，共檢查27輛，告發4件哈雷機車車燈、與未依規定行駛汽車道路等違規情事，而超跑都沒有違規紀錄，讓警方讚嘆超跑車主今年完全不一樣了。

▲▼墾丁音樂季，屏警取締超跑。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲墾丁音樂季，屏東縣警方會同監理人員檢查超跑。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

墾丁春天音樂季開跑，從前天起，就陸續有千萬以上跑車林寶堅尼、麥拉倫、瑪莎拉蒂等跑車，進入墾丁大街，由於外表車型新穎，發出轟隆隆引擎聲，加上哈雷機車，頓時成為吸睛焦點。

▲▼墾丁音樂季，屏警取締超跑。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼警方監理站人員檢查大重型機車。

▲▼墾丁音樂季，屏警取締超跑。（圖／記者陳崑福翻攝）

方針對這些超跑及哈雷機車，配合屏東監理站進行攔檢勤務，尤其以往改裝車燈、引擎等違規部分，加強檢查作業，共 檢查32輛超跑與哈雷機車。發現其中一輛哈雷機車方向燈是紅色，檢緝人員認為改裝過，但車主表示是原廠，經進一步認定，確定改裝，依變更燈光告發，要罰罰900-1800元；另3件為哈雷機車在多車道行駛時，行駛機慢車道，未行駛汽車車道，開出告發單，要罰600-1800元。超跑部分今年到今天還沒有發現違規紀錄，因此還未開出違規罰單。

根據縣警局交通隊統計，「2019墾丁音樂季」路檢取締勤務，前天告發變更車體1件、無照駕駛6件、變更燈光5件、註銷號牌7件、定檢逾期1件、違規攬客2件、闖紅燈1件、酒駕1件。超跑與哈雷機車違規部分，攔查7部，其中一輛改裝車燈。全部共25件違規。

昨天取締績效，有變更車體2件、無照駕駛5件、變更燈光17件、註銷號牌9件、使用他車號牌2件、越級駕駛2件、使用註銷駕照4件、未繫安全帶1件、未戴安全帽3件、其他違規1件。超跑或哈雷等大重機違規取締，共攔查超跑約20部、重機約5部，其中哈雷等大重機不依車道行駛3件，共計46件。兩天共取締71件。

警方表示，今明兩天，將持續取締汽機車各項違規勤務，確保用路人交通安全，平安度過快樂春假。

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關鍵字：墾丁,音樂季,屏東,警察,超跑,哈雷,機車

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