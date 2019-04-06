無照酒駕自撞害死好友　他得不到家屬諒解重判2年

▲男子無照酒駕自撞害死好友遭重判。（圖／視覺中國）

記者李忠憲／台中報導

酒後不開車！周姓男子與楊姓友人到大里區某卡拉OK飲酒作樂，明知自己喝酒又沒駕照，竟開車載楊男返家，途中發生自撞車禍害死楊男。由於周男始終未與家屬和解，逃避刑責遭通緝到案，台中地院審結，依酒駕致人於死罪重判他2年4月，全案可上訴。

判決書指出，從事人力仲介工作的周男2012年3月28日晚間，開車載楊姓友人到大里區大里橋河畔某卡拉OK喝酒作樂。結束後，周男開車載楊男準備返家，結果29日凌晨12點半開到塗城路、美群路交岔路口時，右轉失控自撞號誌桿及路邊攤架。

楊男因胸主動脈瘤剝離、臉部開放性傷口、髖挫傷等，送醫急救後，31日仍宣告不治。警方到場對周男酒測，濃度高達0.71毫克，依法送辦。之後竟未到庭，遭法院通緝多年後到案，隨即遭羈押。

承審法官審酌，周男明知沒有駕照，且酒後駕駛車輛在公用道路上行駛，對駕駛人自身及往來之公眾，均具有高度危險性，竟酒後開車載楊男上路自撞，造成他受傷致死。行為實無可取，且迄今未與被害人家屬達成和解，依法判刑。

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