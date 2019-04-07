羅智強點名吳敦義「無協調公信力」　應說自己選不選2020

▲吳敦義出席大甲媽繞境。（圖／攝影中心攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員羅智強7日於臉書宣布退出2020年總統選舉，並呼籲國民黨徵召最強將高雄市長韓國瑜，代表國民黨參選2020年總統，請黨主席吳敦義說清楚自己選不選2020，呼籲吳敦義承擔責任，徵召韓國瑜，不要再凌遲國民黨、朱立倫與韓國瑜了。

羅智強指出，在宣布退出選舉的同時，他也有三點呼籲：

一、國民黨直接徵召韓國瑜。徵召韓國瑜，已是國民黨除了王金平外的共識，連民調第二高的朱立倫都大器地說，若國民黨徵召韓國瑜，他將全力支持。國民黨還有什麼好猶豫的？

二、國民黨舉黨只剩「金平大將軍」一人死守「卡韓山海關」反對徵召韓國瑜。吳敦義主席真有心要挺韓，要溝通的不是朱立倫，而是王金平。希望黨中央負起責任，與王金平協調，若王金平仍執意參選，吳主席也應展現不讓「一人卡全黨」的魄力，承擔責任徵召韓國瑜。

三、為保全國民黨公信與吳主席名譽，請吳敦義主席説清楚，自己到底參不參選2020總統，若否，如何有公信力「協調他人」？這也是為何朱立倫不願意私下會談，堅持公開之故，因為吳主席缺乏協調的公信力。更嚴重的是，古有「二桃殺三士」，吳主席始終未鬆口不選，外界也將可以合理懷疑吳敦義主席是否有現代版「一桃殺三士（韓朱王）」，以提名爭議為自己選總統清路障的可能性。吳主席一日不表明是否參選，這樣的疑慮就一日難解。這將對國民黨造成極大傷害，也將嚴重斲傷吳主席的公信力。

羅智強說，九合一大選明明一個好局，如今卻被國民黨自己玩到殘廢，不但原本民調穩定勝蔡賴，與柯文哲亦可一搏的朱立倫已經落後，國民黨成功玩殘了朱立倫；國民黨自己的好感度也開始崩盤；甚至連韓國瑜，也被逼上了極大的壓力鍋開始受傷。

羅智強還說，「這些都是主持規則者的私心造成的！」如果最後2020國民黨不能重返執政，絕對不是因為民進黨多好，而是國民黨把自己玩倒！國民黨已經失血四個月了，呼籲吳敦義主席，承擔責任，徵召韓國瑜，不要再凌遲國民黨、不要再凌遲朱立倫，也不要再凌遲韓國瑜了。