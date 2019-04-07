韓國瑜、中央頻互槓！「禽獸說」再掀波

▲韓國瑜。（圖／直播）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜人氣旺，但也頻頻和蔡政府槓上。韓國瑜日前至中國大港澳深廈簽訂53億意向書、MOU及訂單，陸委會主委陳明通評論陸方惠台政策時指出，「人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別」，話一出口引發爭議，被指是在暗諷韓國瑜，最終逼得陳明通出面致歉，不過，北市議員鍾小平看準風向在臉書舉辦「陳明通是否應該立即下台」投票，卻慘被76％網友投「不用下台」打臉。

陳明通1日接受寶島聯播網《新聞放輕鬆》節目專訪時指出，有些人享受中國大陸的惠台措施，整個中心思想就改變了，變成拜佛祖是為了顧肚子。「這樣其實不好，拜佛祖和顧肚子之間有連動的關係，拜佛祖是精神信仰和生活，人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別。」

陳明通「禽獸說」說法一出，立刻引發議論，韓粉怒指陳明通是在針對韓國瑜，韓國瑜也被激怒，他痛斥，「民進黨執政3年讓人民過上什麼日子，兩岸的低盪，國際上的處境困難，有必要用禽獸2字來形容？」韓國瑜表示，他受到高雄市民的選票委託，他必須為高雄盡心盡力，但卻遭受這樣的批評，「陳明通你對得起人民嗎？」

不僅韓國瑜不滿，藍營也是群起攻之，狂批陳明通不知人民疾苦，有「公道伯」之稱的前立法院長王金平則在臉書呼籲，政府應該放下藍綠選舉仇恨，正視韓國瑜為高雄拼經濟的用心，拼經濟不分藍綠，台灣沒有本錢繼續惡鬥與內耗，任何人願意出去為台灣拼經濟，我們都應該肯定並且給予協助，行政院長蘇貞昌受訪時則表示，陳明通並非針對韓國瑜，他感嘆，「中國大陸軍機都已經越過中線，威逼台灣而來，我們還吵，值得嗎？」

蘇貞昌雖然幫忙緩頰，但面對輿論陳明通出面鞠躬道歉，「我對拚經濟的同胞有任何不禮貌的意思，我是想要在捍衛主權的同時把經濟拚起來」，「我沒有針對韓市長，大家也知道我一開始對韓市長，不管是出門前還是回來後我都給予肯定，你們可以去聽一下錄音帶，我對拚經濟這件事情是很肯定的」，但「拚經濟的過程中要捍衛主權」，「這樣拚經濟才能落實，引起一些人的感覺不舒服，真的很抱歉」。

禽獸說爭議續燒，國民黨台北市議員鍾小平為此在臉書上新增「陳明通是否應該立即下台」投票，但被打臉，有76％網友投「不用下台」，還有人留言「誤導民眾」，讓他怒嗆「你跟陳明通一樣可恥」。