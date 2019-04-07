土城山區鐵皮倉庫深夜大火　消防員接力送水上山急滅火

▲土城山區的鐵皮倉庫凌晨傳出火警，熊熊烈火將倉庫整個吞噬。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市土城區位於山區的忠義路一處連棟的鐵皮倉庫，7日凌晨1時許突然傳出火警，警消獲報後迅速趕抵現場拉水線灌救，由於山區道路狹窄，水箱車一度動彈不得，只好以接力方式，將水源送上火場，目前消防人員正全力灌救中，預計到天亮後火勢才會被撲滅。

據附近的住戶表示，火災發生的地點為一處鐵皮倉庫，沒有人住在裡面，平時堆放木材及紙箱等雜物。住戶晚上要睡覺前，發現一旁倉庫莫名的起火，火勢很快將倉庫吞噬，便嚇得趕緊打電話給消防隊報案。

警消獲報後趕抵現場，火勢已經全面燃燒，消防人員趕緊拉水線滅火，由於火勢實在太大，而加上山上水源不足的情況下，又派請新北市消防局各分隊的水箱車，到山上來支援。

由於忠義路山區道路狹窄，只容一輛消防水箱車通過，消防人員只好以接力方式，將水源送到火場，燃燒的範圍為山區一處連棟的鐵皮倉庫，面積初估約200坪。

目前新北市消防局共派出58輛各式救災車輛，及3輛救護車待命，還有消防人員142名正全力灌救中，目前得知屋內已無待救人員。據現場救災人員判斷，火勢應該會延燒到天亮，才會完全撲滅，詳細起火原因及財物損失，還要等到火勢熄滅後，由火調人員鑑識之後才能進一步釐清。

▲消防人員忙著拉水線到火場內滅火，但許多車輛因為道路狹窄動彈不得，只好以接力方式將水源送至火場。（圖／記者趙永博攝）



▲消防人員在火場外待命。（圖／記者趙永博攝）