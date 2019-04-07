羅智強宣布退出2020總統　要吳敦義承擔：別再凌遲韓國瑜

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）



政治中心／綜合報導

為了讓國民黨順利徵召高雄市長韓國瑜參加2020總統黨內初選，國民黨台北市議員羅智強7日宣布退出2020年總統選舉，同時呼籲黨主席吳敦義應承擔責任徵召韓國瑜，「不要再凌遲國民黨、不要再凌遲朱立倫，也不要再凌遲韓國瑜了。」

羅智強於臉書發表退選聲明，宣布退出黨內總統初選，並呼籲國民黨徵召最強將韓國瑜，代表國民黨參選2020年總統，他認為，「國民黨應直接徵召韓國瑜」，因為徵召韓國瑜已是國民黨除了王金平外的共識，連民調第二高的朱立倫都大器地說，若國民黨徵召韓國瑜，他將全力支持，「國民黨還有什麼好猶豫的？」

羅智強說，國民黨舉黨只剩「金平大將軍」一人死守「卡韓山海關」反對徵召韓國瑜，黨主席吳敦義若真有心要挺韓，要溝通的不是朱立倫，而是王金平，「希望黨中央負起責任，與王金平協調」，若王金平仍執意參選，「吳敦義也應展現不讓『一人卡全黨』的魄力，承擔責任徵召韓國瑜」。

羅智強對吳敦義喊話，為保全國民黨公信與吳敦義名譽，「請吳敦義主席説清楚，自己到底參不參選2020總統？」若不是，如何有公信力「協調他人」？這也是為何朱立倫不願意私下會談，堅持公開之故，因為吳敦義缺乏協調的公信力。

羅智強認為，吳敦義始終未鬆口不選，外界也將可以合理懷疑，吳敦義是否有以提名爭議為自己選總統清路障的可能，吳敦義一日不表明是否參選，這樣的疑慮就一日難解，這將對國民黨造成極大傷害，也將嚴重斲傷吳敦義的公信力。

羅智強憂心，九合一勝選後，國民黨明明一個好局，一個勝局，「今天被國民黨自己玩到殘廢！」，不但原本民調穩定勝蔡賴，與柯文哲亦可一搏的朱立倫已經落後，「國民黨成功玩殘了朱立倫」，國民黨自己的好感度也開始崩盤，「甚至連韓國瑜，也被逼上了極大的壓力鍋開始受傷」，「這些難道不是主持規則者的私心造成的？」

羅智強認為，如果最後2020國民黨不能重返執政，絕對不是因為民進黨多好，而是國民黨把自己玩倒！並強調他關心的不只是國民黨能否重返執政，更關心國民黨能不能團結一致，讓囂張跋扈、濫權分贓、視民豬狗、關說司法、破壞和平的民進黨下台反省。

羅智強呼籲，國民黨已經失血四個月了，希望吳敦義承擔責任，徵召韓國瑜，不要再凌遲國民黨、不要再凌遲朱立倫，也不要再凌遲韓國瑜了。