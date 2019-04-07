「柯團隊各奔前程」 林昆鋒：韓流比柯粉廣 柯文哲需組黨

▲柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選戰火越燒越旺，民進黨有蔡賴對決，藍營有眾多太陽角逐大位，九合一大選結束時聲勢大旺的「白色力量」台北市長柯文哲，則是隨著爭議事件聲量不若以往。柯文哲九合一戰後競選團隊各奔前程，前柯辦發言人林昆鋒評論，對比高雄市長韓國瑜粉絲遍及各領域，柯粉相對集中於青年高學歷族群，柯文哲若想挑戰總統寶座，組黨還是有其必要性。

林昆鋒表示，柯文哲在九合一選戰時期的競選團隊成員，除了少數入府，其他大多離開柯團隊、各奔前程，目前團隊經營柯文哲，多是持續在柯P本身的強項，但在相對沒那麼出色的區塊卻少見動作，他認為，柯文哲在聲勢好且爭議低的狀態下藍綠通殺，但隨著爭議題被藍綠放大，將成為柯文哲挑戰大選的一大難關。

針對頻頻被拿來和柯粉相比的韓流，林昆鋒分析，韓國瑜的支持者廣度高，從勞工階級到學生、年長族群，可以說是通殺，但柯文哲卻不一樣，支持者多集中在都會區，以年輕、高學歷為主要來源，因此，柯文哲的影響力如果走出台北市，能不能實際轉化為選票，將成為一大未知數。

林昆鋒評論，柯文哲雖然代表藍綠以外的白色力量，但組黨並沒有不好，民主政治最終還是回到政黨政治，組黨後還能藉此向社會大眾展現，何謂好的政黨及政黨政治，他認為，柯文哲若想挑戰大選，不能單靠粉絲團等零散力量，政黨的組織動員力更不容輕忽，組黨這個選項，將是柯文哲需要好好思考的課題。