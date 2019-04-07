陳星爆改名赴陸教書！工作人員：靠「台灣名師」封號吸引家長

▲陳星被爆改名「陳藝」赴陸教書。（合成圖／翻攝自臉書、微博）

記者朱世凱／綜合報導

年輕女作家林奕含2017年4月輕生，家屬指控是補教名師陳星（本名陳國星）過去誘姦所致，不過台南地檢署最終以證據不足處分不起訴。有大陸網友在微博爆料，陳星疑似改名「陳藝」在福建福州一所外語學校教書。工作人員更爆料，陳星打著「台灣名師」的封號吸引家長報名。

綜合陸媒報導，網友提到，陳星在福建福州一家培訓機構開設「陳藝國文線上課堂」，圖片中授課的人就是陳星。此外，陳國星除了用過本名外，還用過『陳星』、『陳興』等多個名字。工作人員爆料，該校並未聘請陳星來授課，也沒有和他簽下任何合約，網路上流傳的照片，是陳星在2018年隨台灣教師交流團赴陸交流時拍的。

▼陳星引起大陸網友熱議。（圖／翻攝自微博）

校方也解釋，「因為他換了名字，當時並不知道他就是陳國星，所以有合影。」工作人員更進一步指出，改名「陳藝」的陳星曾受邀為該校的教師團隊展開4次線上公開分享；而所謂的「陳藝國文線上課堂」，其實都是由一名谷姓女老師授課，只是「借台灣名師之名，行吸引家長之實」。

據悉，福州市教育局調查後表示，陳星與該校並無聘任關係，目前已經關注到網友對此事的一系列質疑，正進一步展開追查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►►影／「林奕含逝世2年」陳星爆改名赴陸教書！網友怒了 學校緊急回應