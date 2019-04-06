「林奕含逝世2年」陳星爆改名赴陸教書！網友怒了　學校緊急回應

▲國文補教名師陳星、作家林奕含。（圖／資料照，下同）

大陸中心／綜合報導

美女作家林奕含2017年4月輕生，家屬控訴是補教名師陳星（本名陳國星）過去誘姦所致，但台南地檢署調查4個月後，以證據不足處分不起訴。如今林奕含逝世2周年，有大陸網友在微博爆料，陳星疑似疑似改名「陳藝」，在福建福州一所外語學校教書。

林奕含2017年2月出版第一本長篇小說《房思琪的初戀樂園》，內容講述年長補教名師利用權勢誘姦未成年女學生，強調是真人真事改編，一度在文壇引起關注。但令眾人錯愕的是，林奕含竟在處女作出版後2個月上吊自殺。

▲林奕含與她的處女作《房思琪的初戀樂園》。

當時林奕含雙親透過聲明指控女兒曾遭補教名師誘姦，多年來走不出陰影，因此走上絕路。許多網友得知後，開始從《房思琪的初戀樂園》尋找蛛絲馬跡，拼湊推斷陳星就是故事中的「狼師」。

不過，陳星對誘姦一事否認到底，僅在社會輿論下坦承與林奕含有過一段師生戀，但此事妻子早已知曉，也選擇原諒。台南地檢署分案偵查後，經過113天抽絲剝繭，最終認定陳星雖與林奕含交往，但沒有強制性交，因此處分不起訴。

由於聲譽大受影響，陳星離開台灣補教界，也搬離內湖區豪宅，漸漸淡出大眾目光。不料現在林奕含逝世即將滿2年，竟有大陸網友5日在微博貼出多張照片，爆料陳星現在改名「陳藝」，在福建「福州一飛外語學校」授課，還開設了「陳藝國文課堂」。

▲陳星被爆改名赴陸教書，在微博引發關注。（圖／翻攝自微博，下同）

根據福州一飛外語學校在微博上的介紹，「陳藝老師漂亮的板書及深厚的文化底蘊，贏得許多同學和家長的認可」，而且陳藝的家到處都充滿「傳統文化氣息」；圖中則可以看到，「陳藝」透過網路直播授課，教學內容包括《亂句重組技巧》、《古詩文概說》。

爆料網友表示，她發文的目的不是為了公審陳星，或為了讓誰身敗名裂，而是想要「預防下一個房思琪」，希望廣大網友能幫忙轉發。

▲爆料網友表示，只是想預防下一個房思琪出現。

許多微博網友看完後，紛紛留言大罵，「這個學校腦子是抽了嗎」、「改名就能逃過良心譴責嗎」、「殘害完台灣同胞，又盯上大陸孩子」、「把林奕含還來，你這個老畜生」、「之前台灣新聞就一直說他可能躲到大陸重新教書，結果真的來了」、「希望大家別忘記林奕含的死諫，不要再有人受到傷害！」

對此，福州一飛外語學校 5 日深夜發出聲明表示，目前及既往任職授課的老師、工作人員中，經查均沒有網友所指叫「陳星」及網傳多個姓名的人。

聲明指出，學校曾在去年3月3日邀請台灣優秀青年教師參訪交流，而參訪團中雖有一名叫「陳藝」的老師，但僅限於教師間當次交流，並無授課也無進一步合作或任職，「我校感謝網民監督，未來將繼續加強對教師選聘把關，對違反師德師風的教師保持『零容忍』。」

▼福州一飛外語學校在微博上介紹課程。

▼校方5日深夜緊急發出聲明。

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