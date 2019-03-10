老媽取名「王子殿下」害他被笑18年　高三生改名爽喊：新生活！

▲赤池肇15歲時就提出改名的要求，但受到母親強烈反對。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

國際中心／綜合報導

日本山梨縣甲府市就讀高中三年級的學生赤池肇，原本被母親取名為「王子様」（日文，王子殿下的意思），害他從小到大一路都被旁人言語霸凌，15歲那年想改名還受到大力反對，好不容易熬到今年2月才偷偷向法院提出改名的申請，並在本月5日獲准，讓他忍不住在推特開心報喜，「我要切斷過去的感情，展開新的生活！」

綜合日媒報導，已經高中三年級的赤池肇即將步入大學生活，但尚未改名之前，他可是過著天天被人嘲笑的生活，「曾被第一次見面的人嘲諷，辦KTV的會員卡也被質疑是不是真名，甚至連去買東西還會被陌生人調侃，『哦，是王子殿下』，實在很羞愧。」

然而，赤池肇一直忍到15歲終於受不了，向父母提出改名的要求，卻受到母親大力反對，現在雙親離婚，他遞交改名申請獲得法院准許，母親就算再不願意也沒辦法，「因為我想在上大學前改變這樣的生活。」

▲赤池肇從小到大因為「奇特」的名字常被其他人嘲笑。

赤池肇本月7日在自己的推特上公開改名成功的事，並PO出相關文件證明，「我經歷了一段悲慘的人生，現在我想切斷過去的感情，開始展開我的新生活！」同時也希望透過自己的例子，鼓勵那些同樣被父母取了怪名字而感到痛苦的人，勇敢站出來爭取自己的權益，人生就會變得很不一樣。

至於赤池肇的母親離婚後已經再嫁，她得知兒子改名以及背後的慘痛經歷後，也感到相當抱歉。而赤池肇僅半開玩笑地表示，如果母親生了弟弟，希望不要再取這種讓人困擾的怪名字了。