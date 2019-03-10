　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

老媽取名「王子殿下」害他被笑18年　高三生改名爽喊：新生活！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲學生國中生高中生。（圖／視覺中國）

▲赤池肇15歲時就提出改名的要求，但受到母親強烈反對。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

國際中心／綜合報導

日本山梨縣甲府市就讀高中三年級的學生赤池肇，原本被母親取名為「王子様」（日文，王子殿下的意思），害他從小到大一路都被旁人言語霸凌，15歲那年想改名還受到大力反對，好不容易熬到今年2月才偷偷向法院提出改名的申請，並在本月5日獲准，讓他忍不住在推特開心報喜，「我要切斷過去的感情，展開新的生活！」

綜合日媒報導，已經高中三年級的赤池肇即將步入大學生活，但尚未改名之前，他可是過著天天被人嘲笑的生活，「曾被第一次見面的人嘲諷，辦KTV的會員卡也被質疑是不是真名，甚至連去買東西還會被陌生人調侃，『哦，是王子殿下』，實在很羞愧。」

然而，赤池肇一直忍到15歲終於受不了，向父母提出改名的要求，卻受到母親大力反對，現在雙親離婚，他遞交改名申請獲得法院准許，母親就算再不願意也沒辦法，「因為我想在上大學前改變這樣的生活。」

▲▼學生，讀書，升學，考試，念書，課業。（圖／視覺中國）

▲赤池肇從小到大因為「奇特」的名字常被其他人嘲笑。

赤池肇本月7日在自己的推特上公開改名成功的事，並PO出相關文件證明，「我經歷了一段悲慘的人生，現在我想切斷過去的感情，開始展開我的新生活！」同時也希望透過自己的例子，鼓勵那些同樣被父母取了怪名字而感到痛苦的人，勇敢站出來爭取自己的權益，人生就會變得很不一樣。

至於赤池肇的母親離婚後已經再嫁，她得知兒子改名以及背後的慘痛經歷後，也感到相當抱歉。而赤池肇僅半開玩笑地表示，如果母親生了弟弟，希望不要再取這種讓人困擾的怪名字了。

ET快訊
獨／張彬彬羞認：林依晨是我的女神！狂讚「她很可愛」
北部「入伍專車」開到台南大內　退伍弟兄：車上和守靈一樣安靜
小三拒認婚外情！人夫說溜嘴「她奶有痣、屁股有疤」…正宮氣暈
快訊／石門舊十八王公廟土石滑落　1人被磚牆壓住

關鍵字：改名,日韓風

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

影／「爸，對不起」離家女觀落陰哭癱　父微笑揮手：妳永遠是我的寶貝

影／和北捷五線當臉書好友！　網友被嗆爆笑翻：中和新蘆線很8＋9

點35元鮮奶茶「不要紅茶只加鮮奶」　女客狂盧照原價賣還掛電話

惡母發瘋狠踹6歲弟「癱軟倒地」　13歲哥偷錄影PO網揭暴行求援

聯合國：北韓駭進加密貨幣交易所「至少5次」　盜取176億

高中生對峙原住民被帶風向　將提告CNN求償77億…律師：很惡毒

老媽取名「王子殿下」害他被笑18年　高三生改名爽喊：新生活！

電梯只坐2樓！正義魔人吼：走樓梯很難？　她親身經驗求饒：出過車禍別公審

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

老媽取名「王子殿下」害他被笑18年　高三生改名爽喊：新生活！

電梯只坐2樓！正義魔人吼：走樓梯很難？　她親身經驗求饒：出過車禍別公審

一天吸40次毒！鸚鵡揪團狂嗑罌粟　農民哭慘：快戒掉！

中職／富邦上半季主場門票16日預售　5大主題日強勢登場

台灣燈會創作再報捷！「一鹿屏安」、「和屏共好」赴大馬展出

影／融融、雄雄要來了！大陸送熊貓給韓國瑜　潘恆旭證實：預計6月考察

黑色轎車疑「打水漂失控」　遊覽車國3遭撞2次側翻轉180度原因曝

CNN：《驚奇隊長》拯救2019年票房　終結好萊塢10個月寒冬

粉色全罩掰了！她牽車一看「+9交換禮物」爆傻眼　網笑噴：算有良心

大陸送2隻熊貓給高雄！韓國瑜要先過農委會這3大關卡

娃娃機店夯！誆騙要開店　詐取整批「小海螺」判刑

劉虹破女子50公里競世界紀錄　比亞運男子冠軍還快！

新奇熱門新聞

女孩被破處上癮　發現自己是公車

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

戰麋鹿女　男脫褲子又嚇到穿起來

深夜聽見鎖鏈聲被當笑話！他隔天..

波音727住20年！森林驚見巨..

情侶佛寺內脫衣愛撫　58秒影片..

台南知名百貨「鬼抽樓」　她搭手..

女孩和姊睡上下舖　男友%%卻悲..

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

揭密！為何「約到爛砲」都是女生

人妻真空做蛋糕　網友爽完超怒

男女當街演活春宮　垃圾箱當砲房

廁所常見飛蟲蛾蠓　切忌用手拍打

更多熱門

相關新聞

《雞不可失》炸雞秘方大公開

電影《雞不可失》在台灣已經突破5000萬票房，內容真的很好笑，在韓國更誇張，已經成為史上最賣座電影，但它其實預算很低，本來大家也沒有期望這部片會厲害成這樣！看完大家應該都有共通點：好想吃炸雞啊！

河成雲死不讓票寧願放立牌！

P.O被韓劇女神點名是理想型

THE BOYZ來台首次舉辦專場演唱會

2019韓星訪台資訊懶人包

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

鄧紫棋代言高雄破局內幕

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

周杰倫曬「億級限量馬王超跑」！黑人一看車庫傻眼

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

鄧紫棋90度鞠躬道歉！演唱會延遲2hrs

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面