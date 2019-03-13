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涉性侵出不了國　鈕承澤提起抗告：法院沒說清楚理由

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▲▼鈕承澤性侵案出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲鈕承澤騎小折出庭看來心情輕鬆，但依舊被限制出境，委由律師提起抗告。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者楊佩琪／台北報導

名導演鈕承澤因被控性侵電影《跑馬》女劇組人員，被以150萬元交保並限制出境、出海。日前台北地方法院首度開庭，鈕承澤與委任律師以工作需要為由力爭「解禁」，法官7日做出裁決，以鈕承澤具備長期在國外居住能力，依舊持續限制出境。對此鈕承澤委任律師，13日向法院提出抗告，表示法院至今並未說清楚理由，已違反《刑事訴訟法》。

法官認為，鈕承澤涉犯為最輕本刑3年以上、10年以下有期徒刑重罪，且資力雄厚，加以國外有工作計畫，具備在國外長期居住、生活的能力，考量全案涉及的公益及對被害女子權利之侵害，因此持續對鈕承澤予以限制出境、出海的處分。不過律師認為，法院將鈕承澤限制出境、出海，至今未見理由，也沒收到裁定書，有違《刑事訴訟法》，請求撤銷。

日前開庭，鈕承澤穿著西裝、騎著小折，面帶微笑親自出庭，相當引人注目。離開法院前，向媒體表示，電影《跑馬》目前尚無復拍的計畫「目前計畫還是暫停的，演員、投資人都很希望繼續，但我覺得應該要面對人生很重要的過程」。他表示現在沒有能力被期待擔任導演的工作，當然還是希望能有機會完成拍攝。但目前，他每天只有跑步和打坐「真實面對恐懼與寂寞。」

至於性侵案部分，鈕承澤強調他從來沒有威脅強迫他人(女方)的意圖，但造成這麼多驚擾，及當事人的痛苦和不適，覺得非常抱歉「一定會負起責任，不會逃避。」也堅信司法會有最公正的裁決，要留在台灣為自己的清白奮鬥。

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