東區質感「貓咪貓咪桌遊」餐廳　雞尾酒任你喝還有咖哩、披薩吃到飽

圖、文／WOW愛美食



大家有玩過桌遊嗎？小編常常跟朋友約去桌遊店玩，但多半的店家提供的食物或飲料都很簡單，常常滿足不了熱愛美食的心，不過最近在東區發現一家超有質感的桌遊餐廳，不僅有咖哩、披薩吃到飽，還有雞尾酒、飲料吧，而且裝潢超精緻，大理石桌面和滿滿的花牆，單純來吃飯、小酌也都很適合。

貓咪貓咪6s 桌遊旗艦店鄰近捷運忠孝復興站，提供超過300種桌遊，不同於一般桌遊店簡單的裝潢，內部有大量的植生牆和大理石造型的桌子和餐盤，超級有質感，而且杯墊也是金光閃閃，完全不輸高級飯店的感覺，非常適合女性朋友，只要在這裡拍照，人人都可以一秒變網美！

請繼續往下閱讀...

除了美麗之外，店家設計上也很注重舒適性，一般桌遊店其實都蠻擁擠的，貓咪貓咪桌遊有設計包廂，可以讓你和朋友們有個獨立的空間，想要自在玩桌遊，還是講悄悄話都不用擔心隔壁偷聽，老闆也說這個空間也是設計給藝人或是KOL，想給名人們一個不被打擾的空間，如果你是粉絲破萬的網紅，來店可以免收包廂費喔！

有去過桌遊店的朋友們應該都有經驗，隔壁桌三國殺、阿瓦隆最後攤牌、傳情畫意分享畫作，往往伴隨著高分貝的尖叫和笑聲，雖然小編自己也是這樣啦，但總是鬧哄哄的讓耳朵不太舒服，店家為了減少這樣的狀況，特地在天花板上作消音工程，再加上播放流行音樂，真得非常舒適。

為了讓來玩的朋友們有更多體驗式的樂趣，店家還特地準備了「乾冰槍」，無論是桌遊懲罰還是想吐槽朋友都可以盡情享受，每次發射都讓現場歡笑聲不斷，炒熱氣氛。

【質感吃到飽】

應該有些人會問，吃到飽跟女性向、質感搭不上吧？其實店家在食物上相當用心，自助吧有提供羅本家咖哩和白飯吃到飽，咖哩醬裡面有蘿蔔和馬鈴薯，另外還有無限量的肉丸子和花椰菜可以自由添加，最厲害的是旁邊有一大球的帕馬森乾酪可以挖，起司絲落入熱騰騰的咖哩融為一體，醬汁會提升好幾個層次，而且肉丸香嫩多汁，花椰菜也扮演了解膩的角色，整體搭配相當協調。

吃到飽的項目還有11吋美式薄皮披薩，總共8種口味，包括夏威夷、BBQ雞、田園果菜等等，愛吃辣的朋友千萬別錯過「辣味墨西哥雞」，大約中辣的辛味配上雞肉塊，每一口都超滿足！而且他們的披薩明顯和其他家比起來不油，上菜時盤紙也沒有鋪吸油紙，但也不會吃得油膩膩，非常適合怕油的女性朋友。

吃飽飽當然也要配飲料！貓咪貓咪桌遊有提供自製三種飲料，分別是雞尾酒、健康醋和蜂蜜檸檬，雞尾酒暱稱「貓尾酒」相當可愛，主要基底是荔枝酒，喝起來味道很甜，不會有很重的酒味，適合微醺的晚餐聚會；健康醋酸感適合解膩；蜂蜜檸檬酸甜恰到好處。另外也有提供海尼根生啤酒，味道沒有熟啤酒那麼苦，比較清爽，怕苦味的朋友也能開心暢飲！

除了單喝之外，老闆也鼓勵大家可以混搭飲料，旁邊常見的飲料機也有提供萊姆氣泡水，想喝無糖的朋友也不用擔心只能喝白開水，自由度相當高。

【超值單點】

如果想來玩桌遊，只是想吃點東西，但不用到吃到飽的話，其實咖哩飯、比薩都可以單點，另外還有方便食用的美式拼盤、滷味拼盤、高麗菜豬肉水餃、牛肉麵等等，還有香氣十足的麻辣花生，很適合配酒吃！

看到這邊，是不是有人想問「店名叫貓咪貓咪，那貓咪在哪？」除了原有虎斑貓小妞駐店，這幾天又多了兩隻可愛的新夥伴，歡迎到貓咪桌遊粉專為牠們取名字喔！但也為了維持貓咪的健康，建議客人不要摸牠們，不過歡迎用逗貓棒跟牠們玩，也可以拍照。如果有緣的話，牠們也會跳上桌跟你打招呼喔！

【貓咪貓咪6s 桌遊旗艦店】



營業時間：

週一至週五上午11:30 ~ 凌晨00:00

週六、週日、例假日：上午11:30 ~ 凌晨1:00

消費方式：

主要分為「玩桌遊的費用」、「各式吃到飽特殊方案」及「單點的MENU」，詳細內容請上臉書粉絲專頁查詢。

電話：0961-123-310

地址：台北市大安區忠孝東路四段15號2樓之3 （忠孝復興站4號出口）