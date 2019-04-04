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社會 社會焦點 保障人權

勸「旅館黑名單」走人遭嗆　男亮彈簧刀怒捅他胸腹

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▲涉案動刀刺傷旅客的周姓犯嫌晚間向中山警分局投案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲周男勸被列為黑名單的朋友離開旅館不成，持刀行兇，被起訴殺人未遂罪。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北周姓男子在2019年初，幫在旅館工作的保全朋友，把旅館列為「黑名單」的張姓男子勸離旅館，周一開始好言拜託張「不要為難人」，沒想到張回嗆「去外面處理」，周一氣之下拿出彈簧刀，往張的胸口猛刺，當場刺入心臟造成大出血，所幸送醫救回一命，台北地檢署調查後依殺人未遂罪起訴周男。

起訴指出，周男和張男都是台北市林森北路上一間旅館的常客，但張男因為常酒醉在旅館內鬧事，不但打擾其他住客，事後旅館還得費工夫收拾張男留下的一團亂，旅館老闆因此把張直接列入「黑名單」，不想再賺張男的錢，也要求員工都不能再讓他進入。

▲監視器拍到救護車到場救人的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲兇殺案發生當時，監視器拍下救護車到場救人的畫面。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

在2019年1月13日凌晨，張男跟著其他友人進入旅館3樓房間聚會，雖然張男經過大廳櫃檯時刻意戴著口罩，在友人身後低頭遮掩面目，但旅館夜班保全仍一眼就認出，張男是被列為黑名單的熟客，保全擔心如果事後被老闆發現會責怪，但又不知道該如何處理，因此打電話向同住3樓另間房間的周男抱怨。

周得知後，為了幫保全朋友解決問題，先是用房間內線聯繫上張男，請張男「不要為難保全朋友」，2人隨即在電話中發生口角，被要求離開的張男掛了電話，就衝進周男的房間嗆聲「去外面處理」，周男一聽就氣得拿出彈簧刀，往張男的胸、腹部猛刺幾刀，張男因右心室深度穿刺傷，大失血當場倒地，周男見狀逃離現場。

張男被現場其他人緊急送往馬偕醫院急救，搶回一命，而周男則是在事發的當天晚上得知差點殺了張男、已被警方鎖定後，自己到警局投案坦承犯行，日前由檢察官依殺人未遂罪嫌提起公訴。

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關鍵字：林森北路,旅館,刺人,黑名單,奧客,保全

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