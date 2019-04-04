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越南芽莊首航團出包！302名旅客行程突被取消　觀光局證實旅行社有問題

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▲越南芽莊。（圖／芽莊峴港假期提供）

▲越南芽莊。（圖／芽莊峴港假期提供）

記者賴文萱／台北報導

由旅行社包機直飛夢幻「小馬爾地夫」越南芽莊的首航團出包！觀光局證實，原本規劃4月3日出團的台北-芽莊行程，因京稜旅行社資金調度出問題，導致出發當天旅客突然被通知行程取消，後續共302名旅客行程全受影響。觀光局表示，3日已會同品保協會赴旅行社了解狀況，後續將要求旅行社依照定型化契約規定，對受影響旅客全額退費。

過去若要從台灣飛到芽莊必須轉機，航程費時，在中信旅行社向越捷航空承包包機後，規劃自4月3日起可從桃園直飛並辦理快速通關簽證，每周三、六從桃園直飛。但配合包機推出越南芽莊行程的京稜旅行社驚傳因資金調度出現問題，影響當地接待行程，在出發前臨時取消上百旅客行程。

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▲越南芽莊。（圖／芽莊峴港假期提供）

▲越南芽莊有夢幻「小馬爾地夫」之稱，但驚傳旅行社資金調度出問題，導致302名旅客行程突被取消。（圖／芽莊峴港假期提供）

觀光局業務組組長劉士銘指出，3日就收到京稜旅行社芽莊團行程出問題，當下會同品保協會到旅行社了解狀況，初步掌握是旅行社資金調度出問題，導致影響當地接待的行程，因此臨時取消旅客行程，目前共有302名旅客受到影響。

觀光局表示，旅行社在出發前才旅客取消行程，依照相關定型化契約規定，要全額退還旅費；若旅客有額外損失，也可跟觀光局反應，觀光局將協助進行處理。若京稜旅行社後續沒有依規定妥適處理，觀光局將評估情形，可依消保法規定勒令停業。

不過，其他承包越南芽莊直飛包機的旅行社，行程則不受影響。後續的旅客報名與服務，將由包機總經銷中信旅行社接手。

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關鍵字：越南芽莊,芽莊,觀光局,京稜旅行社

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