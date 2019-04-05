報復男友卻砸錯12輛名車！長腿妹一聽要賠法拉利　當場哭出來

▲李女在社區停車場狠砸12輛名車，一聽要賠償當場痛哭。（圖／上游新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

重慶一名年輕的李姓女子不滿男友神隱消失，想砸對方的愛車洩憤，但她忘記男友開哪輛豪車，索性把停車場內相似的勞斯萊斯、賓利、奧迪及法拉利等12輛豪車全砸了。事後警方找上門，李女還認為男友應該負擔所有責任，之後一聽自己可能要賠償，竟當場哭了出來。

根據《上游新聞》報導，有民眾3月29日向警方報案，指自己停放在社區停車場的轎車遭人故意破壞，不僅車身、車窗玻璃被毀，而且周圍10餘輛汽車也有類似情形。

警方到場後，確認車內財物沒有被偷，立刻調閱監視器，結果發現是同社區的李女持鐵棍破壞，立刻將人帶回問訊。

▲現場名車災情慘重，損失無法估計。

李女供稱，譚姓男友欠錢不還，又遲遲不接電話、不讀不回，讓他懷疑對方故意閃躲，所以曾透過友人傳話，告知對方若再不現身，就要砸了他的車洩憤。

李女說，他其實記不得男友的車牌，也不知道男友開什麼車，只依稀記得是一輛豪車，所以到社區停車場後，他先用鵝卵石砸了一輛車，接著打電話給對方，但卻沒接通。一氣之下，她撿來一根鐵棍，把所有可能是男友的豪車全部砸毀洩憤，才悻然回到樓上去睡覺。

李女認為，她的行為應該全部由男友來賠償、負責，所以一聽可能面臨法律審判，不禁當場流下眼淚。

據了解，被砸毀的12輛豪車包括勞斯萊斯、賓利、法拉利、賓士、BMW及奧迪，損失暫時無法估算，但目前李女已被刑事拘留，譚男至今都未現身。