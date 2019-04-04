北一女學霸筆記超精緻！5個月賺進百萬　「學姐」真面目曝光

▲北一女學霸筆記賣破百萬，證明「學姐」不只會讀書，還有厲害的商業頭腦。（圖／翻攝自蝦皮，下同）

生活中心／綜合報導

「北一女手工筆記」在網上爆紅，讓許多人好奇賣家的廬山真面目。事實上，賣家的蝦皮帳號近日悄悄換上本人大頭貼，也大方接受媒體訪問，終於一解大家疑惑。原來，賣家楊同學找同班榜首合作，同學出筆記，她則負責賣，不料短短5個月賣破百萬，直接賺足一年開銷，現在已經擴大經營。

蝦皮上熱銷的「全彩印北一女學測筆記」，標榜是北一女榜首所有，涵蓋科目包括國文、英文、地理、歷史，價格分別是350元至500元不等，4項科目全帶走要價1380元。

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▲手工筆記短短5個月就已賣出1688組。

從商品介紹圖片可見，國文、英文、歷史筆記條列式結構分析，不僅記錄詳細，字體工整精緻，還用橘色、黃色、綠色、藍色等螢光顏色劃出重點，清楚告知哪一些必考，絕不能漏；完全不同於一般制式教科書，一推出立刻擄獲不少學生族群。

賣家楊同學表示，當時她靈機一動，問榜首同學願不願意把筆記拿出來跟大家分享，但對方覺得應該賣不出去，索性交給她賣賣看。就這樣，同學出筆記，她負責賣，沒想到短短5個月賣出1600組，賺進百萬元，即便扣掉成本也夠大學1年開銷。

▲手工筆記精緻詳實，不僅命中學生客群心理，更賣出名氣。

據了解，楊同學目前就讀大一，算上學費、房租及生活費，少說也要近30萬，但賣筆記不僅賺足開銷，還愈賣愈好，至今已擴充到5人團隊分工。

楊同學透露，賣東西算是她的小興趣，偶爾寄寄貨、跟客人聊天還不錯，也能當作是出社會前的小歷練。她說，之前曾有補習班找上門來合作，希望她們能去教學生做筆記，但她太忙，沒時間去處理這些事，只想說當副業，未來會把所得10％捐作公益。

▼北一女。（示意圖／資料照）