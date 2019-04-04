新莊水泥封屍！小姑頭骨碎爛「人塚整晚敲不開」怨念深　禮儀師香一拜…裂了

▲禮儀師透露，水泥墓塚再拿香拜拜過後，才敲得碎。（圖／翻攝自仁泰生命事業臉書）

記者陳怡伶／綜合報導

新北市新莊2018年「水泥封屍命案」震撼社會，屍體封地底整整4天未見天日。當時接手這案件的禮儀師揭發靈異往事，當時他不論用榔頭怎麼敲擊水泥，地板都原封不動、毫無裂縫，他只好先收工，隔天再拿香朝水泥塚拜拜請託「保佑順利開鑿」，話講完一敲，水泥磚瞬間裂開；最神奇的是，那遺體竟是同事昨晚夢中那位女子，原來她來託夢了。

2018年3月13日，新莊38歲清潔工張芳馨眼見37歲小姑葉秀鳳洗完頭步出浴室，便大聲怒質「為什麼一直打電話騷擾我娘家？妳過來客廳」爆發激烈口角扭打，她氣得利用自己壯碩身形將小姑撂倒在地，接著跨坐在對方身上，隨手拿透明膠帶綑脖子，試圖將小姑給勒斃。

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▲兇嫌張芳馨狠下心，雙手各持6公斤啞鈴往小姑身上砸。（圖／記者陳豐德翻攝）

眼見小姑張嘴咬了自己的手掌，張芳馨雙手各持6公斤訓練用啞鈴，狠狠往對方猛砸，眼見小姑還有呼吸，再拖進浴室裡把頭埋進浴盆水中，直到斷氣才肯放手，最後買了30包水泥加水調和，從頭到腳將小姑砌成「水泥墓塚」封在房內。

大嫂張芳馨害怕家人發現異狀，故意在房間點上精油及香氛蠟燭，全家在不知情的情形下伴屍4天，直到小姑任職公司報警，事情才曝光，警方開鑿墓塚後，發現死者額頭遭到重擊導致頭骨碎裂，死貌悽慘讓人難以直視。雖然最後順利破案，將兇嫌張芳馨逮捕歸案，但背後其實有個「靈異故事」。

▲兇嫌抱著一整箱乾拌水泥到櫃台結帳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼兇嫌一共買了30包水泥回家。（圖／記者陳豐德攝）

當時接手該案件的劉姓禮儀師4日在臉書「靈異公社」透露，他接獲通知當晚到現場後，發現警方人數比平常多，就知道案件非比尋常，等警方採證結束已半夜2點，等檢察官批准準後，他與同事便準備開挖「水泥墓塚」，但有特殊體質的他一進房內就開始乾嘔，神奇的是沒有聞到屍臭味。

他也沒有多想，與同事拿起大榔頭往水泥墓塚猛砸，但敲擊10幾下過去，水泥依舊原封不動、毫無裂痕，只有一點點剝落的碎屑；但當時已是凌晨，繼續敲擊會吵到鄰居，在警官的的指示下，他與同事先回家休息。

沒想到同事回家睡覺後，竟夢見一名長髮的女性，夢裡不斷拜託他說「請你救我出來！」隔天一早到現場後，趕緊跟原PO透露昨晚夢境，但也沒有任何答案，在討論不出什麼結果下便投入工作，希望趕緊鑿開水泥地。

▲沒想到裹屍棉被一打開，死者與同事夢中形容一模一樣。（圖／記者陳豐德翻攝）

警官看著昨半夜敲不開的水泥墓塚，想一想後先請禮儀師點香拜拜，他再朝著水泥說，「葉秀鳳小姐，我們是來幫助您的，如果你在，請你保祐我們順利開挖。」

警官話一講完，原PO立刻聞到濃厚的屍臭味，接著拿起榔頭往前一晚敲擊的地方砸，敲第一下而已，水泥磚就裂了一大片，最終順利鑿開，只是掀開包裹遺體得棉被時，他整個人都傻住了。他驚恐說，那個亡者和同事昨晚夢到一樣，就是一位長髮女姓。

張芳馨遭警方收押，並被以殺人罪提起公訴，一審被判處無期徒刑；案經上訴二審，她戴口罩出席高等法院開庭，不願回答記者問題，但一進法庭立刻拿下口罩，還與一旁的女律師寒暄，臉上也露出笑意。

▼罪嫌張芳馨出席二審時，與律師有說有笑。（圖／記者陳豐德攝）

▼罪嫌張芳馨回到水泥封屍現場模擬。（圖／記者陳豐德攝）