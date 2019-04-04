日進斗金老闆當Uber司機！載完第一趟　停路邊暴哭20分鐘

圖文／鏡週刊

「坦白講，我第一筆Uber上線時，服務完客人當下，我把車子停在仁愛路、敦化南路圓環旁，我哭了20分鐘，想說生平也沒做過什麼壞事，到底是什麼樣的原因，會讓我突然從頂端跌到谷底，不得不選擇一個當時我這輩子都沒想到、最卑微的工作---當人家的司機。」從日進斗金的通訊行老闆，到加入Uber駕駛，張居財坦言中間歷經過一番天人交戰。

加入Uber前，張居財曾是年收上億的通訊行老闆，5年前因收掉經營的蘋果電訊，銀行貸款資產瞬間變成負債。3年多前，被經濟壓力逼得走投無路的張居財，在沒有太多選擇情況下，靠著妻子貸款買車，加入Uber駕駛行列，一切重頭開始。殊不知，行經台北市街頭，熙來攘往的名車，對他來說都是一種刺激，張居財低落地說：「那些百萬名車、超跑，我都曾經擁有，現在卻淪為當一個Uber司機。」

甚至剛上線的前2、3個月，只要莫名其妙被客人取消，或顧客評價不如預期，他都會把車子停在路邊反省，腦中也不時浮現「到底為什麼要為了賺這100、200、300元，搞得自己這麼卑微？」的念頭。直到有次在風雨中，載到一位連續取消3次搭車的客人，才讓他徹底轉念。

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▲為了給顧客更舒適的乘車環境，張居財每天上線前都會把車窗玻璃擦亮。

對方穿著打拚光鮮亮麗，叫車到中和烘爐地拜拜，沿途淒風苦雨，抵達目的地後，張居財隨口問了句「風雨這麼大，需不需要我陪您走上山？或者在山下等您？」對方原本拒絕，但3分鐘後又折返，敲了敲車窗說「小張你還是陪我上去，但是你系統不要關掉，可以持續計費。」沿途，2人分享彼此的人生故事，這次的服務經驗也讓張居財重拾工作熱忱。

張居財的努力，漸漸獲得顧客正面評價肯定，他說：「加入Uber第6個月，我拿到人生中第一個獎，我才覺得能賺到客人的肯定跟滿意的笑容，是我服務的重要價值。」好勝心強的他，相當享受領獎的優越，證明自己在全台灣1萬多名Uber駕駛中，表現數一數二，甚至愛上得獎的感覺，張居財秀出手機裡悉心保留每一次在Uber得獎的肯定貼圖，也是他在面對低潮時的強心劑。

▲經商失敗後，張居財放下驕傲自尊，靠著駕駛Uber重新出發。

然而真正讓他下定決心提升開車品質的關鍵，其實是自身搭乘Uber的不愉快經驗。「太太懷孕後，有次產檢我們搭Uber，可能看到大包小包，司機竟然取消拒載，我們只好勉強搭計程車，當下我就告訴自己，以後只要有孕婦、老人、小孩有搭車需求，我不僅來者不拒，還要提供更好的服務。」人同此心，張居財不希望自己遇到的不好感受，複製在他人身上。

為此，他花費心思苦練「起步不仰頭，煞車不點頭」，張居財感性地說：「現在開車已經不像從前，是為了開快、開帥，反而是要讓你載的每一個人都能享受安全跟舒適。」士農工商皆平等，從自身經驗出發，張居財將外人眼中微不足道的工作，優化到獲得逾3600位乘客肯定，也從中尋找到自身價值。

「我把每一趟的服務過程，當成是陪每一位不同的老闆出去玩，不論車程或長或短，只要抱持正面能量，加上願意勤勞付出，每天賺到5000元、6000元收入，薪水甚至比許多白領上班族還高，有什麼資格怨天尤人？」他笑著說，更不吝以自己的例子，鼓勵失意者別自我設限或放棄。



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