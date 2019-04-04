激烈一半遭輾死！蟾蜍腳軟「上下交疊」一起死超淒美　高雄哥笑噴：爽升天

▲蟾蜍這段愛情超淒美。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「應該腳軟了，跑不掉。」高雄一名男網友行經產業道路時，發現地上有一具淒美死屍，而且死狀還呈現交疊姿勢，雖然兩生命逝世應該哀悼，但上千名網友忍不住笑噴說「原來剎那的高潮，即是永恆啊。」

從該名網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，水泥地上有兩具乾癟死屍，母蟾蜍趴在最下面，四腳大開死相悽慘；而公蟾蜍則是趴在上方，右前肢還纏繞另一伴的肩膀處，連死都要在一起，極為淒美。

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他在臉書上透露，公司附近是水稻田，沒想到他在一旁的產業道路上看見這兩隻蟾蜍屍體，發現當下就是呈現上下交疊狀態，無非是一則淒美的愛情故事；文末，他還hashtag寫下「嘿咻到一半被車碾過去......」，哀悼這對情侶。

不過，他也搞笑說，「果然男上女下是國際通用的推車式啊～爽到升天最高境界，一定含笑九泉，蟾蜍應該腳軟了，跑不掉，這叫愛上卡慘死～。」

▲網友全歪樓笑翻。（圖／翻攝自爆廢公社）

蟾蜍淒美照片曝光後，網友看了紛紛留言笑說，「死了都要愛」、「連蛙蛙都要閃我這個單身狗」、「這叫殉情」、「這是打野戰的後果嗎」、「爽死就是這個意思」、「牡丹花下死！做鬼也風流」、「搞不好牠們是在偷情時被公蛙發現，然後公蛙跑去偷卡車來碾的」、「快撿回家，蟾蜍乾可是中藥」。

也有網友腦動大開，覺得這死了都要愛的愛情太美了，「不能同年同月同日生，但願同年同月同日死」、「下輩子再做夫妻」、「至少黃泉路上不孤單」、「我覺得是男青蛙想保護女青蛙～但來不急逃走被車壓死了」，故事越編越精彩。

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