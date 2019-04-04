獨／搭郵輪第一天就暴斃　上千旅客伴屍4天...返台才通知家屬：到港領屍

記者郭世賢／基隆報導

【16：42更新業者說法】

搭乘郵輪出海，原是輕鬆寫意的事，但如果船上發生不幸，就不太妙了。3月31日，有一艘大型郵輪下午5點從基隆港出海，展開4天3夜海上風光之旅，晚上11點多，有一名旅客身體不適，急救無效於4月1日凌晨死亡，其他旅客完全不知情繼續行程，更離譜的是，家屬在3日才接獲業者的通知「到港領屍」。

▲ 搭郵輪出海第一天就暴斃，上千旅客伴屍4天返回基隆港。（圖／記者郭世賢攝）

一名讀者向《ETtoday新聞雲》爆料說，她當時就在這艘出事的船上，「透過朋友的朋友」知道這件事，這名旅客為男性，年約43歲，單獨出海，準備享受這趟美好的行程，但出海後到用餐時，就發現有暈船的現象，有嘔吐、冒冷汗的情況，後來更嚴重，約在出海6個小時，也就是晚間11點左右，就被發現身體不適倒地，通知郵輪醫護人員緊急處理，直到隔天凌晨約2點急救無效，心跳呼吸停止。

她說，從晚間11點昏倒，到隔天凌晨2點急救無效，這整整3個小時的時間內，郵輪完全沒轉向、沒有停俥的的跡象，如果返航回基隆，如果能夠呼叫直升機來把人接回醫院，以台灣醫療技術，「也許他還有救」，就這樣一條生命，在海上消失了。

憾事發生後，郵輪業者不敢驚動其他旅客，默默地、低調地將這名已經死亡的旅客遺體，移置到船底大型冰櫃的一角，以低溫保存他的屍體不腐壞，此時，郵輪上方甲板有上千名遊客，毫不知情地，還過著紙醉金迷、燈紅酒綠的奢華旅程。

另一名讀者說，更離譜的是，死者的家屬也未接獲郵輪業者的通知，直到4月3日上午，業者才用電話向家屬通知這個噩耗，並請家屬下午，等船回到基隆港時，到現場「指認領屍」。

基隆海巡隊4日表示，在3日接獲郵輪業者通知，有一名旅客在船上死亡多日，協請海巡隊及警方到港後處理。

對此，《ETtoday新聞雲》記者多次向郵輪業者查證，截至4日下午截稿時，業者公關都未接電話，也未回電，如果有進一步的訊息，將隨時更新。

【麗星郵輪官方聲明】

麗星郵輪寶瓶星號4天3夜「基隆-宮古島-那霸-基隆」航次於2019年3月31日（星期日）下午17:00自基隆港出發，航程首日（3月31日）深夜23:25，船上醫務室通報一名乘客出現身體不適之情形，予以施行急救並尋求緊急空中醫療救援，而經船醫動用所有醫療資源以及努力後，仍宣告不治。船方第一時間即通報海巡署，並與該名乘客家屬取得聯繫。

寶瓶星號該航次於4月3日（星期三）下午16:00抵達基隆港後，已全權交由海巡署以及基隆港務警察總隊進行調查，因麗星郵輪高度重視乘客個人隱私，故不便提供其他說明資訊。

對於此事件，麗星郵輪深表遺憾，並重申乘客的健康與安全一向是我們的首要原則，且嚴格遵守《國際海上人命安全公約》之準則，後續亦將竭力配合主管機關相關調查。

【郵輪小檔案】

．總排水量：5萬噸

．長度：230公尺

．寬度：28公尺

．最高航行速度：20浬

．客房數量：約750間

．載客人數 ：約1500人

▲ 好友感到非常感傷、難過。（記者郭世賢翻攝）