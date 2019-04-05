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「連生三個女兒」被丈夫狂嫌！2星期不說話　人妻淚訴：他有需求才碰我

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▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲阿桃生了三個女兒，卻被丈夫嫌棄。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

地方中心／台南報導

一名女子「阿桃」（化名）和丈夫「阿傑」（化名）結婚多年，也為對方生下3個女兒，怎料對方不滿阿桃沒有為他生兒子，竟然在她生下第三個女兒時，長達一到兩個禮拜不跟她說話，而阿桃也表示，阿傑只有在有需求時才會碰她，還常常出口傷人，讓她感到相當痛苦，因此向法官訴請離婚。

判決指出，阿桃和阿傑結婚多年，而阿桃表示，兩人一開始感情還算融洽，但在她生下第三個女兒後，對方的態度卻大轉變，不僅好幾個禮拜不跟她說話，除了工作以外，就是和朋友出門喝酒應酬，爭吵時說出來的話也相當傷人，還說阿傑根本只在有需求時才觸碰她，其他時間都沒有親密行為。

此外，阿桃也說，有次車子在高速公路爆胎，她下交流道換胎，花了500元，沒想到卻被對方怒罵說「怎麼沒有討價還價」對此，阿傑則表示，自己是問妻子說「你不會殺價嗎？」而平常和朋友喝酒都是在切磋養殖經驗。對此，法官認為，兩人的婚姻已經無法修復，因此判准離婚，可上訴。

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關鍵字：人妻,女兒,嫌棄,丈夫

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