女大生徵男伴文「萬元日薪爽玩3打1」　每逢連假必出現…只有她真的找到

▲魏女年前在臉書社團po文徵假男友，當時引起不小風波。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

生活中心／綜合報導

近年來，不少人在逢年過節前就開始在網路上徵求「假男友」、「假女友」。適逢清明連假，也有部分女網友在臉書各社團以「1打1或多打1」的模式徵求司機和假男友，對於出遊的條件和內容，寫得比較含蓄的是「體力好，晚上可以同樂」，直接了當的則是「帥的話可以做愛」。

日前一名女網友在臉書「靠北交大」po文，為了要應付親戚和長輩，以日薪5000元的高待遇徵求假男友，在清明連假陪同掃墓，並用台語和謙和有禮的態度與長輩溝通，只要錄取就必須一起過完假期。對於許多人關心的「怎麼過夜」，她開出條件，「看臉分床分房間」、「最多就抱抱，帥的話我可以唷。」

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▲原PO要看臉分床分房間。（圖／翻攝靠北交大）

在「靠北交大」也有3名匿名女網友提議「3打1」，她們自稱是竹教大的女生，在清明連假想要去宜蘭玩，不過因為都不會開車，所以想找一名帥氣高大的男生當司機。雖然沒有高額薪水可以領，3人還是貼心提出費用AA制，不必讓男生當「盤子」，而且「體力夠好的話，晚上可以一起同樂唷」，「我們的胸部沒很大，最大只有C。」

上述兩則貼文都在社團內引起眾多男網友的迴響，紛紛留言「駕照就用在這時候了」、「真正的老司機來了」、「我有自信能夠勝任你的男友這份工作」、「台語溜到爆，無不良嗜好，相貌老實，談吐成熟。」但兩則貼文也被部分網友質疑真實性。

▲魏女徵人貼文一出，3小時內就有6000名網友留言。（圖／翻攝臉書）

成功的案例則是年前在「靠北虎科」、「靠北清大」po文的魏女，她當時為了過年在網路上開出條件，包含24到30歲，相貌普通就好，不能在父母面前抽菸、開黃腔，還要會基本的台語。或許因為大過年，她開出的10000萬元日薪是一般價格的兩倍，還包吃住，一樣「看臉分床分房間」、「最多就抱抱，帥的話可以做愛。」魏女的PO文短短3小時內就引來6000多名網友留言，儘管同樣有網友質疑只是想紅，但她很快就說徵到人了。

根據《蘋果日報》報導，大仁科技大學社工系助理教授黃玫瑰認為，以當今台灣父母開明程度，大學生這麼年輕，應不至於會被追問有無男女朋友而壓力大到需花日薪五千徵求臨時對象。但她也說，若真被追問的話，可回「沒有就是沒有，能怎麼辦呢？」或「還早，我還年輕」、「等您給我介紹呢！」希望親友幫忙介紹還可過濾對象，父母還更放心。