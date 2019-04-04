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高工女師懷疑英文段考作弊　沒證據竟留全班重考還酸學生：心虛

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▲▼沙鹿高工。（圖／翻攝Google Map）

▲女老師懷疑學生段考作弊，竟強留學生重考，還反酸心虛。（圖／翻攝Google Map）

地方中心／台中報導

台中海線某高工傳出李姓老師懷疑學生在英文段考作弊，沒證據卻要求全班放學留下重考同一份試卷，並以重考分數計算，學生認計分方式不公平向學校反映，竟遭老師酸「心虛」。對此，校方表示，老師違反重考規定已口頭告誡；中市教育局則認為該名教師處理方式不妥，將要求學校提出檢討報告，適當處分。

據了解，該學校3月25、26日舉行段考，二年級某班級在26日下午4點考完試後，竟遭林姓女老師要求全班留下。該名老師並發答案卡，要求大家對前一天考的英文重考一次，有學生提問原因，老師竟只回說「你們寫了就知道」。

請繼續往下閱讀...

由於學生有部分是通勤，趕著搭公車、校車，還要趕到補習班，但林姓老師卻不理會，當場說成績會以重考分數來計算，逼大家非得寫完。結果最後不少學生因此趕不上公車、校車，讓學生怒稱「公平性何在？」事後得知，老師是懷疑有人作弊才這樣抓人，氣得向學校反映，但學校卻只有口頭告誡，林姓老師還反酸他們「心虛！」

校方表示，林姓老師發現部分學生成績偏高，與平常表現不符，才懷疑有人作弊抓人。了解後發現，有些人是用猜的，老師沒證據也沒處分，但作法不符學校重考規定，才口頭告誡。

中市教育局得知後也說，林姓老師重方方式非常不適當，已要求學校提出檢討報告，將依內容研議做適當處分。

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關鍵字：作弊,高工,重考,段考,台中市,教育局

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