影／虎媽帶小四女兒「教室甩耳光」報復　教育局：不能以暴制暴

記者林悅／台南報導

台南市一名張姓母親，因女兒2年前遭女同學甩巴掌，1日上午帶人衝進女兒就讀的小學，在老師來不及反應下，要女兒當班上師生的面，回甩女同學一記耳光，張母與姊妹淘還全程攝影。台南市教育局指出，應正向化解衝突非以暴制暴。

▲2年前愛女被對方打巴掌，期間又多次被欺負，這名媽媽帶女兒進教室向同學討公道。（圖／翻攝爆料公社，下同）

據了解，張母因不滿女兒兩年前遭女同學甩巴掌，4月1日上午帶姊妹淘與就讀小四的女兒，到女同學班上興師問罪，在老師來不及反應下，張母要求女兒直接回甩女同學1巴掌，讓全班師生嚇傻，張母還不斷叮嚀女兒，「要學會保護自己，做錯事可以受處罰；沒有錯事，不能白白受欺凌。」張母請姊妹淘幫忙錄影，還拍照上傳臉書留言說，「人生第一場架，第一口氣，是媽媽帶著你，罩著你的。為了不讓家長怪老師沒有保護同學，我們3個霹靂花去，老師1擋3，也擋不住，這樣老師對家長好交代，只怪同學罩子沒放亮點，踢到鐵板了。」

影片中被打的女學生與張母女兒相較，身材相形瘦弱，與張女的女兒身高差了近一個頭，還被盛氣凌人咄咄逼人的張母質問，在眾目睽睽下遭張母女兒打耳光，挨打女學生一臉驚恐地對張母及其女兒鞠躬道歉。張母原PO文還附上給對方父母的信，表明「巴掌債巴掌還」，還嗆要對方女學生罩子放亮點，不要隨便打人。

小學校長2日證實確有此事，校長說，初步了解，教唆女兒打女同學的張母，最近聽女兒提到在校拿到獎狀，但怕又被同學打，認為是兩年前的女同學打她女兒，讓女兒心靈留下陰影，決定帶兩個姊妹淘到學校對女同學動私刑。對於張母教唆女兒打女同學，還全程錄影、上傳社群網站，雖然事後影片已下架，但傷害造成，校長不禁慨嘆無法理解張母行為。

校長說，張母女兒兩年前被小二同班女同學打巴掌（如今兩女學生不同班），由已退休的班級老師處理，之後主任和他都沒接獲雙方家長的反應，如今過了兩年，張母重提此事，讓校方感到很納悶。

校方指出，1日上午接到老師報告後，立刻通知被打女學生的家長到校，家長到校馬上報案，帶女兒驗傷打算提告。校方已啟動入班輔導機制、通報校安事件，除針對兩名女學生，也對兩班級學生進行輔導。原本2日有邀請雙方家長到校進一步處理，但張姓母親拒絕；至於被打女學生的家長說，會利用清明連假冷靜思考後再說。

張母帶姊妹淘到校對女兒的同學動私刑時，其中1名姊妹淘擋著老師，不讓老師替學生解圍，校方2日晚間開會認為，張母與姊妹淘私自進入學校、還擋住老師執行公務，老師將報警提告張母是否涉及妨害公務與妨害自由罪嫌，不能姑息這種脫序行徑。

台南市教育局對此事嚴正表示，雖可理解小孩被欺負家長心中的不捨與氣憤，但家長入校動私刑處理學生衝突事件，也是負面的示範並不可取。家長應向學校反應，由學校用教育手段來解決，輔導學生學習正向化解衝突的方法，而非以暴制暴。面對此一事件，教育局籲請雙方家長能冷靜看待，也會請學校妥善處理。

教育局表示，1日收到學校校安通報，經初步了解，本案當事人學生係為過往細故引發之偶發衝突，非屬長期霸凌案件，為釐清詳情，教育局已請學校依校園霸凌防治準則啟動調查。

教育局表示，本案發生後，校方已緊急啟動處理機制，針對雙方學生、該班進行輔導。教育局亦督請學校針對家長進入校園的機制及當下導師處理應對的反應進行檢討，務必強化維護學童校園安全。

教育局將持續督請該校儘速完成調查及後續輔導工作，教育局重申落實推動友善校園之立場，除請該校立即入班加強宣導校園霸凌防制及法治教育外，亦將透過全市性會議加強宣導。

對於家長將影片傳上網的舉動教育局表示遺憾，也呼籲家長若對於學生校園內生活事件有任何疑義，應循正常管道向校方反應，勿逕自處理，以免觸犯相關法律。