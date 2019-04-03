不滿提分手　離婚男手刃女友伴屍6小時再跳樓自殺

▲離婚男不滿女友提分手，手刃女友致死後再跳樓輕生送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

六旬男子呂輝龍因黎姓女友提分手，竟惱羞成怒，凌晨在女友3樓住處手刃黎女，刺中心臟傷重不治，呂男伴屍6小時後，也從樓上跳樓輕生獲救。他雖坦認犯行，卻稱「我殺人不可以嗎？」台中地院審結，依殺人罪判他14年徒刑，褫奪公權5年，全案可上訴。

判決書指出，離婚60歲男子呂輝龍與黎姓女友2017年10月感情生變，黎女提出分手，呂男不滿於黎女逐漸疏離他，2日晚上10時許，前往黎女與阮氏女子合開，位於豐原區信義街的小吃店，質問黎女，經黎女安撫後先離開，1小時後又前往小吃店要求黎女打電話給他。

▲男子凌晨走進女友家，其實身上已帶著短刀。（圖／記者李忠憲翻攝）

呂男等到3日凌晨近1時許等不到黎女電話，認為被敷衍的他凌晨1點帶一把短刀前往小吃店3樓黎女住處理論。呂男因黎女仍堅持要分手，怒火中燒，持自備的刀往黎女胸部及背部猛刺多刀，在撿拾現場另一把短刀繼續猛刺。黎女身中10多刀，因心臟、肺臟遭刺中引發大量失血，當場死亡。

▲男子手刃女友致死後跳樓輕生，民眾發現報警。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼死者親友在小吃店前招魂，希望她一路好走。（圖／記者李忠憲翻攝）

滿手鮮血的呂男，伴屍6小時後，早上7點也從3樓陽台跳下自殺，整個人跌在馬路上，造成股骨、腳踝骨折。路人見狀立刻報警送醫，才發現竟是一起殺人案。

呂男在法庭上雖承認殺人，但卻說出「我殺人不可以嗎？因為那個女的是我想殺的，那個女的本來對我很好，後來對我不好。」等語。

法官審酌呂男只因被害人提出分手，竟萌生殺人犯意，持刀猛刺被害人胸部及背部多刀，手段兇殘，殺意甚堅。除導致被害人死亡，也造成被害人家屬突失至親傷痛，且迄未與被害人家屬達成和解。而呂男目前行動不便，無法自理生活，已住進安養院，依殺人罪判14年。

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