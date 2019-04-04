女師懷疑作弊要求全班「重寫同張英文考卷」　學生怒：段考公平性何在？

▲台中市教育局說，女老師的行為非常不妥，已要求校方寫檢討報告，會再進行適當處分。（圖／翻攝Google Map）

生活中心／綜合報導

有台中市沙鹿高工化工科學生投訴，段考後被林姓女老師要求留下來重寫英文考卷，逼大家寫完才能離開，且以這次重考的成績為主，導致有些人補習遲到、趕不上校車，後來才知老師懷疑有人作弊才要求全班重考。對此，校方回應，女老師解釋是有學生成績偏高，和平常學習狀況不符，才會這樣抓人；但老師的作法不合學校重考規定，已口頭告誡並要求不得再犯。

據了解，沙鹿高工3月25日、26日舉行普通班第一次期中考。《蘋果日報》報導，學生控訴，段考第二天放學後，全班被女老師要求留在教室，要求再寫一次同份英文段考考卷，他們詢問為什麼，卻得到「寫了就知道」的回覆，事後才知老師懷疑有人作弊。

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▼學生不滿老師要求重考，氣得投訴媒體。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

學生說，女老師要求大家一定要寫完試題才能離開，且段考成績以這次為主。老師的舉動引發學生不滿，質疑如此一來，期中考的公平性何在，氣得向學校反映，結果還被女老師酸「心虛」，且校方只有對老師口頭告誡。

對此，校方回應，女老師解釋有學生的英文段考成績偏高，分數和平常學習狀況不符，因此懷疑有人作弊才會重考，但學生解釋是用猜的。校方說，老師沒證據證明學生作弊，但此舉不符規定，已口頭告誡並要求不能再犯。台中市教育局則說，女老師的行為十分不妥，已要求校方寫檢討報告，會再進行適當處分。