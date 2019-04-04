　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女師懷疑作弊要求全班「重寫同張英文考卷」　學生怒：段考公平性何在？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

沙鹿高工。（圖／翻攝Google Map）

▲台中市教育局說，女老師的行為非常不妥，已要求校方寫檢討報告，會再進行適當處分。（圖／翻攝Google Map）

生活中心／綜合報導

有台中市沙鹿高工化工科學生投訴，段考後被林姓女老師要求留下來重寫英文考卷，逼大家寫完才能離開，且以這次重考的成績為主，導致有些人補習遲到、趕不上校車，後來才知老師懷疑有人作弊才要求全班重考。對此，校方回應，女老師解釋是有學生成績偏高，和平常學習狀況不符，才會這樣抓人；但老師的作法不合學校重考規定，已口頭告誡並要求不得再犯。

據了解，沙鹿高工3月25日、26日舉行普通班第一次期中考。《蘋果日報》報導，學生控訴，段考第二天放學後，全班被女老師要求留在教室，要求再寫一次同份英文段考考卷，他們詢問為什麼，卻得到「寫了就知道」的回覆，事後才知老師懷疑有人作弊。

請繼續往下閱讀...

▼學生不滿老師要求重考，氣得投訴媒體。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼考試,寫字,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

學生說，女老師要求大家一定要寫完試題才能離開，且段考成績以這次為主。老師的舉動引發學生不滿，質疑如此一來，期中考的公平性何在，氣得向學校反映，結果還被女老師酸「心虛」，且校方只有對老師口頭告誡。

對此，校方回應，女老師解釋有學生的英文段考成績偏高，分數和平常學習狀況不符，因此懷疑有人作弊才會重考，但學生解釋是用猜的。校方說，老師沒證據證明學生作弊，但此舉不符規定，已口頭告誡並要求不能再犯。台中市教育局則說，女老師的行為十分不妥，已要求校方寫檢討報告，會再進行適當處分。

ET快訊
最新清明連假天氣！北東雨2天「下雨熱區」曝　中南部暖飆30°
命理家提醒！清明掃墓最易犯的5大禁忌　做了恐出大事
快訊／「茄子蛋」鼓手小賴退團！「精進更多自己」

關鍵字：段考,期中考,作弊,沙鹿高工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明連假首日車潮陸續湧現　國道6大地雷路段行車時間最慘增5倍

女師懷疑作弊要求全班「重寫同張英文考卷」　學生怒：段考公平性何在？

冷掉薯條重生！「回春5吃法」超越現炸　網傻眼瘋傳：這樣也行

台東極淺層5.6強震證明「台灣還在長高」！地科教授神解中央山脈運動

台大正妹女獸醫長腿100分！表特版被推爆…單身狗都生病了

毛孩死後收「3萬元罰單」他傻眼！竟是「少一步驟」登記死亡除戶

台南虎媽事件翻版！她衝學校一個轉念　結局展開網讚翻

編舞家坦承「每天豎起寒毛過日子」　失眠打造《毛月亮》發光巨獸

快訊／清明連假深夜車潮湧現！國道五號「紅爆30km」　坪林一路回堵到南港

柬埔寨爆首例非洲豬瘟！旅客違規帶豬肉品入境直接罰20萬

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

《小美好》姊妹劇來了！　「187學霸❤氧氣少女」初戀日常閃炸

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

華晨宇Cos花澤類倒立安慰杉菜　深情唱《情非得已》迷倒女粉絲

清明連假首日車潮陸續湧現　國道6大地雷路段行車時間最慘增5倍

女師懷疑作弊要求全班「重寫同張英文考卷」　學生怒：段考公平性何在？

冷掉薯條重生！「回春5吃法」超越現炸　網傻眼瘋傳：這樣也行

台東極淺層5.6強震證明「台灣還在長高」！地科教授神解中央山脈運動

台大正妹女獸醫長腿100分！表特版被推爆…單身狗都生病了

毛孩死後收「3萬元罰單」他傻眼！竟是「少一步驟」登記死亡除戶

台南虎媽事件翻版！她衝學校一個轉念　結局展開網讚翻

編舞家坦承「每天豎起寒毛過日子」　失眠打造《毛月亮》發光巨獸

快訊／清明連假深夜車潮湧現！國道五號「紅爆30km」　坪林一路回堵到南港

柬埔寨爆首例非洲豬瘟！旅客違規帶豬肉品入境直接罰20萬

美中貿易會談可能延長　白宮顧問：中方首承認竊取智財、駭客問題

快訊／高雄鳳山紅茶店驚傳「砰砰砰」　銀車男連開3槍逃逸

理財周刊／無基之彈有機可趁？

購買就送超可愛限量紙袋！UNIQLO x《超級瑪利歐》系列全台開賣

北市2旅館賣淫辦毒趴被抓　觀傳局開鍘斷水電

清明連假首日車潮陸續湧現　國道6大地雷路段行車時間最慘增5倍

美女遊客烏干達「被狩獵」　4持槍綁匪勒贖1550萬

女師懷疑作弊要求全班「重寫同張英文考卷」　學生怒：段考公平性何在？

人間慘案「麥拉倫」停車場趴地！下坡「啪」秒擊毀　竟是因一個天才設計

冷掉薯條重生！「回春5吃法」超越現炸　網傻眼瘋傳：這樣也行

蔡依林《騎士精神》「被跳爛」　嚴肅斥：回去想一下好不好！

生活熱門新聞

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手..

清明掃墓易犯5大禁忌…做了恐出..

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

婚禮頻遇喪事拖3年　新娘竟換人

光世代4月起降價　342.1萬..

大車開國道見轎車跑過去：發生何..

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片..

最新清明連假天氣出爐！下雨熱區..

4月回到冬天？吳德榮：下周一達..

一巴掌霸凌者！她揭吃男同學體毛..

出500萬也約不到　她錯失億級..

國道9處交流道「電眼取締王」曝..

快訊／連假車潮湧現！國五紅爆3..

毛孩死後收罰單他傻眼！竟是少一..

更多熱門

相關新聞

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

台北市2名國小六年級女童日前檢舉男同學作弊，不料疑因對方母親是家長會長，竟被導師要求向男同學「公開道歉」，讓她備感委屈。事件曝光後，學校31日出面滅火，表示是導師調查有疏失，已要求好好修復學生關係。

檢舉家長會長兒子作弊　小六女被逼公開道歉

檢舉作弊反要道歉　小六女委屈淚訴

辦婚宴被要求改期　原因竟是「小姑要段考」

單親爸禁電玩…國三兒留遺書跳樓亡

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

國3再奪2命！小客車被卡車90度夾擊

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

賓利被撞怒揮拳！肇事男：傷害和解前拒賠

林俊傑打赤膊「轉正面」網友崩潰

清明掃墓易犯5大禁忌…做了恐出事

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

看牙醫傻曝男男Play！護士老司機笑了

婚禮頻遇喪事拖3年　新娘竟換人

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

大稻埕「紅背包女浮屍」身分曝光

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面