　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明星高中社團師性侵立案　北市教育局：狼師永不錄用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 北市教育局主任秘書陳素慧。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳素慧指出，北師高中社團老師性侵案1案成立。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市某頂尖明星高中日前傳出擔任社團老師的校友性侵學生，經北市教育局證實，性侵事件共三件，分別為3名受害者。該校3日成立性別平等委員會進行調查。北市教育局主任秘書陳素慧證實，三案有一案確定是性平案件成立，該名教師將登錄至全國不適任教育人員資訊網，日後不得在學校任教。

該校社團男教師日前被爆出性侵學生，該師分別在去年3月、去年12月、今年1月遭通報，涉嫌性侵3名學生，該校今天召開性別平等教育委員會，確認其中1個性平案成立。陳素慧表示，校方今天已確定1案性平案件成立，同時也將盡速報導北市教育局，該名教師也將列入全國不適任教師資訊人員教育網，未來也不得在其他學校繼續任教。

請繼續往下閱讀...

陳素慧說明，教育局將站在督導立場，未來在學校於類此契約人員進用時，應將學校辦理契約進用人員通報查詢作業注意事項第3點有關不得僱用情事及第4點僱用後應予以中止契約各款規定納入契約，並安排講習，以強化性別平等意識及工作倫理規範。

陳素慧也說，未來教育局將持續加強學校師生性別平等教育及身體自主權的觀念，在學校因為老師與學生是不對等的權力關係，如有發生類似案件，學生應儘速向老師反映，學校會儘快為學生處理，並請學校在「知悉」疑似發生類此事件即須依法進行通報及處理，只要是學校的教育人員，都有知悉通報的責任。另外，針對事件中的學生，陳素慧指出，學校業已啟動輔導機制，進行關懷與陪伴。

ET快訊
正妹直播主罹「8種癌症」淚崩！男粉辭職飛1500公里娶她
快訊／大稻埕碼頭驚現女浮屍　詭異揹著紅色背包
民調／郭台銘也參戰？2020總統選舉追蹤調查

關鍵字：明星高中,社團,性侵,教育局,狼師

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新南向降落費減收20%、花東國際線免降落費　確定再延長一年

明星高中社團師性侵立案　北市教育局：狼師永不錄用

中華電信光世代電路月費4月起降價　全國342.1萬用戶受惠

清明連假首波南下車潮湧現　首日「6處地雷路段」最慘行車時間增5倍

改編50年代本土漫畫！《諸葛四郎》高雄美濃演出免費入場

遠見／專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

遠見／當賴清德碰到韓國瑜　輸贏難定？

遠見／超級業務員韓國瑜　炒熱新高雄

多維TW／爆紅到負雷　從《還願》看兩岸遊戲產業

金山蹦火船賠本打退堂鼓　新北市府：國家級民俗會持續發光

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

新南向降落費減收20%、花東國際線免降落費　確定再延長一年

明星高中社團師性侵立案　北市教育局：狼師永不錄用

中華電信光世代電路月費4月起降價　全國342.1萬用戶受惠

清明連假首波南下車潮湧現　首日「6處地雷路段」最慘行車時間增5倍

改編50年代本土漫畫！《諸葛四郎》高雄美濃演出免費入場

遠見／專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

遠見／當賴清德碰到韓國瑜　輸贏難定？

遠見／超級業務員韓國瑜　炒熱新高雄

多維TW／爆紅到負雷　從《還願》看兩岸遊戲產業

金山蹦火船賠本打退堂鼓　新北市府：國家級民俗會持續發光

牠運動了嗎？毛孩結紮代謝慢易肥胖　幾招教你「好玩又顧健康」

婦人騎車被致水閥蓋擊落　顱內出血、多處骨折獲賠109萬

法鬥吞了「40公分玩具繩」　3周後才嘔吐軟便險沒命！

衣航墜機前　機師遵照波音緊急程序「關防失速系統」

AIT首度公開證實2005年起就已派駐陸戰隊

心肌梗塞不能等！　醫曝搶救黃金3600秒　「每1秒都是關鍵」

超炫富非洲政客「想吃倫敦披薩」　要外送員搭飛機6000km外送！

NOVA情報誌／電動機車浪潮　再現綠色騎蹟

他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛…媽笑噎

將隨韓國瑜訪美　李佳芬聽到要調時差「我快嚇死了」

生活熱門新聞

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

快訊／09：52台東規模5.6..

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

Hotels.com訂馬爾地夫..

一巴掌霸凌者！她揭吃男同學體毛..

國道9處交流道「電眼取締王」曝..

6÷2(1+2)=？　150萬..

出500萬也約不到　她錯失億級..

尪請喪假！同事傳LINE教訓　..

嘉藥生扮鬼集體卡陰！當年始末曝..

最新清明連假天氣出爐！彭啟明：..

一張圖看清明連假天氣！2波鋒面..

氣象局：2周內恐有規模4↑餘震

更多熱門

相關新聞

母女反跟蹤　李宗瑞2.0狼蹤曝光

台北地檢署3日起訴張姓遊艇大亨涉隨機下藥性侵女性，查出張男雖有性侵前科，但他後續犯案會使用可能讓人失憶的FM2，導致被害人根本不知受害，要不是一名20多歲B女，喝了遭下藥的飲料後，身體不舒服，找母親去接她，母女返家途中發現張男行蹤，立刻反跟監，把張男逼進死巷，無處可躲，才讓迷姦狼現形。

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

虎媽帶女兒甩耳光報復　教育局：不能以暴制暴

她淚揭援交原因：想抹掉繼父味道

壞學長性侵酒醉學妹！男友同床竟睡死

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

虎媽道歉　1116字還原甩耳光私刑真相

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面