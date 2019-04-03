明星高中社團師性侵立案　北市教育局：狼師永不錄用

▲陳素慧指出，北師高中社團老師性侵案1案成立。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市某頂尖明星高中日前傳出擔任社團老師的校友性侵學生，經北市教育局證實，性侵事件共三件，分別為3名受害者。該校3日成立性別平等委員會進行調查。北市教育局主任秘書陳素慧證實，三案有一案確定是性平案件成立，該名教師將登錄至全國不適任教育人員資訊網，日後不得在學校任教。

該校社團男教師日前被爆出性侵學生，該師分別在去年3月、去年12月、今年1月遭通報，涉嫌性侵3名學生，該校今天召開性別平等教育委員會，確認其中1個性平案成立。陳素慧表示，校方今天已確定1案性平案件成立，同時也將盡速報導北市教育局，該名教師也將列入全國不適任教師資訊人員教育網，未來也不得在其他學校繼續任教。

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陳素慧說明，教育局將站在督導立場，未來在學校於類此契約人員進用時，應將學校辦理契約進用人員通報查詢作業注意事項第3點有關不得僱用情事及第4點僱用後應予以中止契約各款規定納入契約，並安排講習，以強化性別平等意識及工作倫理規範。

陳素慧也說，未來教育局將持續加強學校師生性別平等教育及身體自主權的觀念，在學校因為老師與學生是不對等的權力關係，如有發生類似案件，學生應儘速向老師反映，學校會儘快為學生處理，並請學校在「知悉」疑似發生類此事件即須依法進行通報及處理，只要是學校的教育人員，都有知悉通報的責任。另外，針對事件中的學生，陳素慧指出，學校業已啟動輔導機制，進行關懷與陪伴。